Der Mann hisste eine US-Flagge – und wurde dann festgenommen (Symbolbild). Bild: keystone

Mann klettert auf Eiffelturm und hisst US-Flagge – festgenommen

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Ein Mann ist am Samstagnachmittag, am 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten, auf den Eiffelturm geklettert und hat eine US-Flagge gehisst. Er wurde festgenommen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Polizeikreisen erfuhr.

Der Vorplatz sowie die zweite und dritte Etage des Eiffelturms seien vorübergehend evakuiert worden, teilte die Polizeiquelle der AFP mit.

Der Kletterer habe keine Erklärung für die Beweggründe seiner Tat abgegeben, berichtete sie. Er sei wegen «Gefährdung des Lebens anderer» auf der Polizeiwache des siebten Arrondissements der französischen Hauptstadt in Gewahrsam genommen worden. (sda/blg/afp/belga)