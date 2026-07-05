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Mann klettert auf Eiffelturm und hisst US-Flagge – festgenommen

&quot;USA 250&quot; is displayed in colored lights on the Eiffel Tower to mark the 250th anniversary of the United States in Paris, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Michel Euler) France-USA 250th
Der Mann hisste eine US-Flagge – und wurde dann festgenommen (Symbolbild).Bild: keystone

Mann klettert auf Eiffelturm und hisst US-Flagge – festgenommen

05.07.2026, 00:2005.07.2026, 00:20

Ein Mann ist am Samstagnachmittag, am 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten, auf den Eiffelturm geklettert und hat eine US-Flagge gehisst. Er wurde festgenommen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Polizeikreisen erfuhr.

Der Vorplatz sowie die zweite und dritte Etage des Eiffelturms seien vorübergehend evakuiert worden, teilte die Polizeiquelle der AFP mit.

Der Kletterer habe keine Erklärung für die Beweggründe seiner Tat abgegeben, berichtete sie. Er sei wegen «Gefährdung des Lebens anderer» auf der Polizeiwache des siebten Arrondissements der französischen Hauptstadt in Gewahrsam genommen worden. (sda/blg/afp/belga)

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