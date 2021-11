Am Astroworld-Festival in Houston kam es zu einer Massenpanik mit Toten. Bild: keystone

Massenpanik bei Konzert von US-Rapper Travis Scott: Mindestens 8 Tote

Mindestens acht Menschen sind US-Medien zufolge bei einem Musik-Festival in Houston ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere sind bei dem Astroworld-Festival verletzt worden, wie der Sender CNN am Samstag. «Leute fielen ohnmächtig zu Boden und lösten so weitere Panik aus», so ein Polizeisprecher.

17 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, elf von ihnen hatten einen Herzstillstand erlitten. Darüber hinaus wurden mehr als 300 Menschen in einem in der Nähe des Festivals eingerichteten Krankenzelt behandelt. Ein vom TV-Kanal KTRK aufgenommenes Video vom Freitag zeigte, wie Hunderte Menschen durch den VIP-Eingang der Veranstaltung stürmten, Metalldetektoren umwarfen und das Sicherheitspersonal ignorierten, bevor die Tore von Polizisten auf Pferden gesichert wurden.

Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. US-Medien zufolge soll das Unglück durch den Massenandrang beim Festival des US-Rappers Travis Scott ausgelöst worden sein. Offenbar waren 50'0009 Personen anwesend.Auf dem Festival sollten Künstler wie SZA und Bad Bunny auftreten. (amü/sda/dpa)