Susie Wiles reguliert den Zugang zu Donald Trump. Bild: keystone

Telefonverbot und Musk ins Nebengebäude verbannt: Susie Wiles greift im Weissen Haus durch

Kein Anschluss unter dieser Nummer: Präsident Trump ist nicht mehr einfach so per Telefon zu erreichen. Dahinter steckt seine neue Stabschefin Susie Wiles.

Jakob Hartung / t-online

Ein Artikel von

Donald Trump ist bekannt für seine impulsiven Entscheidungen und seine Vorliebe für direkte Kommunikation – doch damit soll jetzt Schluss sein. Seine Stabschefin Susie Wiles steuert den Präsidenten mit eiserner Disziplin und hat ein Telefonverbot durchgesetzt, um unkontrollierte Einflüsse zu verhindern.

Trumps erste Amtszeit galt als chaotisch und ineffektiv. Das lag wohl auch an seiner offenen Leitung. Jeder, der seine Telefonnummer hatte, konnte direkt anrufen – darunter Freunde, Berater oder Milliardärskollegen. Der Präsident ging ans Telefon und traf häufig nach Gesprächen spontane Entscheidungen, die er dann auch noch auf Twitter verkündete.

Die Folge: ständige Richtungswechsel und interne Machtkämpfe im Weissen Haus. In seiner zweiten Amtszeit soll das nun anders laufen. Die grösste Veränderung ist, dass Susie Wiles und ihr Team den Zugang zu Trump massiv einschränken, berichtete das US-Medium «Axios».

Strikte Kontrolle durch die «Eis-Lady»

Susie Wiles, die von Trump selbst «Eis-Lady» genannt wird, gilt als knallharte Strategin. Die 67-Jährige ist die erste Stabschefin überhaupt und die fünfte Person, die Donald Trump in dieses Amt berufen hat. Sie hat im vergangenen Jahr Trumps Kampagne mitgeleitet und sich als loyale, aber strenge Beraterin etabliert. Dabei meidet die Frau aus Florida das Rampenlicht. Selbst als Trump sie bei seiner Siegesrede in der Wahlnacht bat, ein paar Worte zu sagen, lehnte sie ab.

Nun hat sie das Kommunikationsmanagement des Präsidenten grundlegend umstrukturiert. Ungefilterte Telefonate ausserhalb des Weissen Hauses stehen nicht mehr auf der Tagesordnung.

Stattdessen werden Anrufe vorab gefiltert, Termine strikter vergeben und unkontrollierte Kontakte unterbunden. Ziel ist es, den Präsidenten vor «unerwünschten Einflüssen» zu schützen, wie ein Regierungsmitarbeiter der «Washington Post» erklärte.

«Wiles sorgt dafür, dass Trump nur noch das hört, was er hören soll.»

Kampf gegen Fliehkräfte

Ein weiteres Ziel der Massnahmen: Leaks und Machtkämpfe innerhalb des Weissen Hauses zu verhindern. In Trumps erster Amtszeit herrschte unter seinen Beratern ein ständiger Konkurrenzkampf. Sein Stabschef Reince Priebus, der rechte Stratege Steve Bannon und sein Schwiegersohn Jared Kushner versuchten, den Präsidenten in verschiedene Richtungen zu bewegen.

Wiles setzt nun auf ein Team, das auf Kontrolle und Einheit setzt. Ihre Stellvertreter Taylor Budowich und James Blair, beides langjährige Trump-Vertraute, stehen an ihrer Seite. Gemeinsam wollen sie eine Art Schutzwall um den Präsidenten bilden, damit er sich auf seine Agenda konzentrieren kann.

Wiles hält Musk auf Distanz

Auch Tech-Milliardär Elon Musk, der sich in den letzten Monaten so oft es ging an der Seite von Donald Trump zeigte, bekommt die neue Disziplin im Weissen Haus zu spüren. Berichten zufolge wollte Musk ein eigenes Büro im West Wing des Weissen Hauses, wenige Meter vom Oval Office entfernt. Doch Wiles verhinderte dies. Stattdessen wurde Musks Team im Eisenhower-Gebäude untergebracht, einem Nebengebäude des Weissen Hauses.

«Wiles duldet keine Einzelgänger oder Stars», erklärt ein Insider aus dem Weissen Haus.

«Sie ist eine Managerin, die Kontrolle und Disziplin durchsetzt.»

Ihr Ziel sei es, Trump eine zweite Amtszeit ohne Chaos zu ermöglichen.

Bislang scheint der Plan aufzugehen. Donald Trump hat nach seinem Amtsantritt zahlreiche Exekutivanordnungen unterzeichnet und das Weisse Haus ist bislang noch ohne Leaks und öffentliche Widersprüche ausgekommen. Doch ob das auch so bleibt, ist noch offen. Fakt ist: Donald Trump hat in Susie Wiles eine Stabschefin, die entschlossen ist, ihn an der kurzen Leine zu halten.

