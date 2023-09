Amtsenthebungsverfahren als politische Waffe

Ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten ist eigentlich als Ultima Ratio gedacht. Allerdings war es noch nie so häufig Thema wie in den vergangenen Jahren. Während Trumps Amtszeit hatten die Demokraten im Kongress gleich zwei Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet – einmalig in der US-Geschichte.



Trump wurde damals in beiden Fällen vom Senat freigesprochen. Damals hatte aber auch seine Partei die Mehrheit. Dass die Republikaner nach dem Machtwechsel im Kongress nun zum Impeachment Bidens ansetzen, werten Demokraten als politische Racheaktion – auch dafür, dass Trump nun mit vier Anklagen in Strafverfahren konfrontiert ist. Trump will wie Biden bei der Präsidentenwahl im November 2024 erneut antreten. (lak/sda/dpa)