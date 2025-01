Einer von Elon Musks Cybertrucks explodiert vor Trump Hotel in Las Vegas

Am Mittwoch ist offenbar ein Cybertruck – ein batterieelektrisch angetriebenes Nutzfahrzeug des US-amerikanischen Herstellers Tesla – vor dem Eingang zum Trump International Hotel in Las Vegas in Flammen aufgegangen. Das Feuer ist inzwischen gelöscht.

Die Ursache für den daraus resultierenden Polizei- und Feuerwehreinsatz ist unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Elon Musk, dem Tesla gehört, will seine eigenen Ermittlungen erlassen, wie er auf X schreibt, denn «so etwas» hätten sie «noch nie gesehen».

Kurz nach 8:40 Uhr Ortszeit wurde der Fahrzeugbrand beim Hotel der Polizei gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie einen 2024 Cybertruck vor, der in Flammen stand, sagte Las Vegas Sheriff Kevin McCahill in einer Pressekonferenz. «Es gibt eine verstorbene Person in dem Cybertruck. Ich weiss nicht, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt», sagte McMahill. Sieben weitere Personen sollen «leicht» verletzt worden sein.

Eric Trump, der Sohn von Donald Trump und Vize-Präsident der Trump Organisation, zu der das Hotel gehört, schrieb am Mittwoch auf X, dass «die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Gäste und Mitarbeiter unsere oberste Priorität bleiben». Er dankte der Feuerwehr und den örtlichen Strafverfolgungsbehörden für die schnelle Reaktion.

Verschiedene Videos auf Social Media zeigen das brennende Fahrzeug durch den Eingang des Hotels hindurch. Andere Videos zeigen aus der Ferne eine Rauchwolke, die neben dem Hotel aufsteigt. Einige Zeuginnen und Zeugen berichten auf X von einer «Explosion».

In einer Erklärung auf X schrieb die Polizei von Las Vegas: «Wir untersuchen einen Fahrzeugbrand am Eingang der Trump Towers. Das Feuer ist gelöscht. Bitte meiden Sie die Gegend.» Zum Typ des Autos machte sie keine spezifizierenden Aussagen.

(lyn)