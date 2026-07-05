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250 Jahre USA: Sowohl Putin als auch Selenskyj gratulieren Trump

epa13075265 Russian President Vladimir Putin meets with Kursk Region Governor Alexander Khinshtein (not pictrued) at the Kremlin in Moscow, Russia, 30 June 2026. EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN / ...
Putin hat Trump erneut nach Russland eingeladen.Bild: keystone

Anrufe am Feiertag: Sowohl Putin als auch Selenskyj gratulieren Trump persönlich

05.07.2026, 06:4405.07.2026, 06:44

Die Staatschefs Russlands und der Ukraine haben Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben in persönlichen Telefonaten zum 250. Unabhängigkeitstag der USA gratuliert und ihre guten Beziehungen zur US-Regierung hervorgehoben.

«Wir hatten ein sehr gutes Telefongespräch», schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj danach auf der Plattform X. Sein Land sei den USA zutiefst dankbar für deren Hilfe – von Abwehrraketen bis zur politischen Unterstützung – und wisse es sehr zu schätzen, «dass Amerika uns bei der Verteidigung unserer Unabhängigkeit beisteht». Aus dem Kreml hiess es, Trump habe mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine konstruktive Zusammenarbeit beider Grossmächte gesprochen.

Seitens der US-Regierung gab es – anders als sonst üblich nach solchen Gesprächen – auch Stunden später noch immer keine Stellungnahme zu den beiden Telefonaten.

Selenskyj erklärte, er habe mit Trump sowohl über den Abwehrkampf gegen Russlands Militär als auch über diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Blutvergiessens gesprochen. Es gebe «realistische Aussichten auf ein Kriegsende, und Amerikas Entschlossenheit ist entscheidend». Während des kommenden Nato-Gipfels am Dienstag und Mittwoch in der Türkei würden die Gespräche darüber fortgesetzt.

Putins aussenpolitischer Berater Juri Uschakow berichtete laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass, die beiden Präsidenten hätten «geschäftsmässig und ziemlich konstruktiv» über politische, militärische und wirtschaftliche Fragen gesprochen.

Dabei sei es neben dem Ukraine-Krieg auch um den Konflikt der USA mit dem Iran gegangen. Trump habe sich erneut als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine angeboten, um so schnell wie möglich ein Ende der Kämpfe und eine dauerhafte Friedenslösung zu erreichen. Ausserdem habe Putin seine Einladung an den Republikaner erneuert, zu einem Besuch nach Russland zu kommen. (sda/dpa)

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