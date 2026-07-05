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250 Jahre USA: Brooklyn Bridge fängt Feuer, Evakuierung in Washington

250 Jahre USA: Brooklyn Bridge fängt Feuer – Evakuierung in Washington wegen Unwetter

05.07.2026, 03:2205.07.2026, 04:32

Die USA feiern ihr 250-jähriges Bestehen. Im ganzen Land standen Paraden und Festlichkeiten auf dem Programm.

So verlief die grosse Party.

Inhaltsverzeichnis
Brooklyn Bridge in New York fängt Feuer
Unwetter in Washington
Trump will seine Rede halten

Brooklyn Bridge in New York fängt Feuer

In New York brachen auf der Brooklyn Bridge nach einem Feuerwerk Brände aus. Videos in den sozialen Medien zeigen eine Rauchwolke auf der Brücke aufsteigen, während rundherum Feuerwerkskörper in der Luft explodieren.

Video: watson/X/charlieykim

Wie Reporter der «New York Post» berichteten, sind die Brände schnell erloschen. In welchem Umfang Schaden entstanden ist, ist noch unklar.

Unwetter in Washington

In Washington mussten Tausende Besucher das Festgelände in der Hauptstadt wegen einer Unwetterwarnung verlassen. Die Veranstalter riefen die Gäste auf, in umliegenden Museen, Ministerien und anderen öffentlichen Gebäuden Unterschlupf zu suchen. Informationen dazu, wann und wie es weitergehe, würden schnellstmöglich mitgeteilt.

Tausende Menschen zogen daraufhin durch die Strassen in der Nähe des Weissen Hauses und der National Mall. Die Teilnehmer – viele in den Landesfarben Rot, Blau und Weiss – sassen in überfüllten Cafés oder campierten mit ihren Klappstühlen direkt auf dem Bürgersteig. Nach extremer Hitze mit Temperaturen bis an die 40 Grad hatte es für den Abend eine Sturmwarnung gegeben.

Law enforcement secure the area as people evacuate because of incoming storms that will delay the program at a Salute to America Independence Day event honoring the nation&#039;s 250th anniversary, Sa ...
Die Veranstalter riefen die Gäste auf, in umliegenden Museen, Ministerien und anderen öffentlichen Gebäuden Unterschlupf zu suchen.Bild: keystone

Trump will seine Rede halten

Bei der Veranstaltung an der National Mall sollte es neben Konzerten auch eine Rede von US-Präsident Donald Trump geben. Zudem war ein grosses Feuerwerk erwartet worden.

Trump postete kurz nach dem Evakuierungsaufruf auf Truth Social, er werde seine Rede halten, egal wann. Aktuell sei sie für 23 Uhr (5 Uhr Schweizer Zeit) geplant.

Trump Truth Social
Bild: Truth Social

(ome/sda)

Mehr dazu:

Der erste USA-Fan war Schweizer: 5 Fakten zu 250 Jahren Unabhängigkeit
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