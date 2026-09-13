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Traktorfahrer bei Unfall in Rothenfluh schwer verletzt

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Traktorfahrer bei Unfall in Rothenfluh schwer verletzt

13.09.2026, 13:4113.09.2026, 13:41

Bei Waldarbeiten in der Nähe von Rothenfluh BL hat sich am Samstagnachmittag ein Traktor überschlagen. Der 67-jährige Lenker wurde dabei schwer verletzt und unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Aus bislang ungeklärten Gründen kippte der Traktor um und überschlug sich.
Aus bislang ungeklärten Gründen kippte der Traktor um und überschlug sich.bild: kantonspolizei basel-landschaft

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag kurz nach 14.45 Uhr in einem Waldstück, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte. Der 67-jährige Mann war dort mit Waldarbeiten beschäftigt.

Aus bislang ungeklärten Gründen kippte der Traktor um, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Lenker wurde dabei unter dem Fahrzeug eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein Rettungshelikopter flog den Verletzten in ein Spital. Die Polizei Basel-Landschaft hat Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären. (hkl/sda)

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