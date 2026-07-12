Erling Braut Haaland und Jude Bellingham sind nur zwei der stilvollsten Fussballer. Bild: instagram/onefootball

Das sind die stylischsten Fussballer der WM 2026

Die WM 2026 ist in vollem Gange. Neben ihren Leistungen auf dem Platz fallen einige Spieler auch mit ihrem aussergewöhnlichen Stil auf.

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Nur noch wenige Mannschaften kämpfen bei der WM 2026 um den Titel. Doch auch abseits des Rasens sorgen einige der Spieler mit ihrem Sinn für Fashion für Furore. Welche Spieler mit ihren Styles am meisten auffallen und wo die Dichte an Fashion Victims besonders hoch ist, siehst du in der Auflistung.

Michael Olise

Frankreich ist ein Land der Mode. Das ist auch bei der französischen Nationalmannschaft zu beobachten. Einer, der mit seinem Style öfter auffällt, ist Michael Olise.

Auf diesem Bild trägt er ein Set von Maison Margiela im Oversize-Look, kombiniert mit einer Fellmütze und Sonnenbrille von Balenciaga. Letztere ist mit LED-Lichtern ausgestattet und kann in verschiedenen Farben leuchten, schreibt «Bild». Der Look für rund 2500 Euro zeigt, wie sehr Olise aufs Detail achtet.

Die Fellmütze ist das Keypiece des Outfits. Bild: www.imago-images.de

Zu seinem inoffiziellen Markenzeichen wurden die Kappen der Marke Chrome Hearts, die bei zahlreichen Stars beliebt ist. Nicht selten verhüllt der Fussballer teilweise sein Gesicht, schreibt das «GQ Magazine».

Die Maskierung verleiht Olise einen Coolnessfaktor. Bild: instagram/whyalwaysloge

Jude Bellingham

Er gilt nicht nur als einer der attraktivsten Fussballer, er hat auch noch ein Gespür für Mode. Seit 2024 agiert der Engländer als Botschafter für Louis Vuitton.

Schon der Blick auf Bellinghams Instagram-Profil zeigt, dass der 23-Jährige die Mischung aus Streetstyle und Eleganz perfekt beherrscht.

Hugo Ekitiké

Hugo Ekitiké hat keine Angst vor Statement Pieces. Bild: imago

Der französische Spieler ist bekannt für seinen mutigen Mix aus Oversize-Silhouetten, Statement-Stücken und Streetwear-Looks. Er war Teil der Modekampagne von Balenciaga für den Sneaker Triple S.2, sitzt öfter in der Frontrow von Modeschauen wie Louis Vuitton und hat auch keine Angst vor rosa Pelzjacken.

Mit der rosa Pelzjacke ging Ekitiké viral. Bild: X/Footballtweet

Und wie viele Fussballspieler hat auch der 24-Jährige scheinbar einen kleinen Taschenfetisch.

Jules Koundé

Bei seinen Looks spielt der französische Nationalspieler oft mit Form, Accessoires und Geschlechterrollen. Ob Röcke, Taschen oder Statement-Pieces, er fällt auf.

Mit einer Jacquemus-Kampagne 2024 und einer Messika-Sommerkampagne 2026 ist er zudem fest in der Modewelt verankert, schreibt Hashtaglegend. Gearbeitet hat er ausserdem schon mit Zara.

Erling Braut Haaland

Erling Braut Haaland mit Freundin Isabel Haugseng Johansen bei der Dolce & Gabbana Fashion Show im Jahr 2025. Bild: www.imago-images.de

Er ist nicht nur einer der sympathischsten Fussballspieler, auch seine Modeauftritte sind inzwischen legendär. Ob im schicken Pullunder, Seidenpyjama von Dolce & Gabbana oder mit Hermès-Tasche an der Hand, der Norweger weiss, wie er auffällt.

Eine besondere Liebe hat der 25-Jährige für Birkin Bags. Zur diesjährigen WM reiste er mit der Hermès HAC Birkin 50 Endless Road in Gris Perle Togo mit Palladium-Beschlägen. Der Preis einer solchen gebrauchten Tasche liegt bei rund 40'000 Euro, schreibt der «Berliner Kurier». Gesehen wurde an Haaland auch schon die Hermès Limited Edition Black Volupto Rock HAC Birkin 40 mit Palladium-Beschlägen. Diese kostet sogar noch etwa 3000 Euro mehr.

Neben der Marke Hermès kann auch das französische Modehaus Louis Vuitton Haalands Herz erwärmen. Ob Rucksack, Reisetasche oder Handtasche, der Norweger scheint eine ganze Sammlung zu besitzen. Auch hier scheint er ein kleines Vermögen liegen gelassen zu haben: Die Louis Vuitton Keepall 50B Taurillon Illusion in Blau/Grün gibt's ab 8000 Euro.

Haaland setzt aber nicht nur mit teuren Markensachen Trends. Vor Kurzem ging er mit einem Cowboyhut, Stiefeln und T-Shirt eines Shops in Dallas viral. Die Stücke waren kurz darauf ausverkauft.

Lamine Yamal

Lamine Yamal überzeugt nicht nur auf dem Platz, sondern auch mit seinem Gespür für Mode. Mit einer Chanel-Tweedjacke, einer auffälligen Statement-Tasche im spanischen WM-Camp und seiner Vorliebe für Chrome Hearts sorgt der spanische Nationalspieler regelmässig für modische Hingucker. Kein Wunder wurde er zum globalen Markenbotschafter von American Eagle ernannt.