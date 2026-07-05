Der Blokecore ist während der WM 2026 voll im Trend. Bild: Instagram / meryolivares

Blokecore-Trend: So stylst du dein Trikot für das nächste Public Viewing

Das nächste Public Viewing steht an, aber im Trikot möchtest du nicht aussehen wie alle anderen? Dann solltest du den Blokecore-Trend kennen. Er macht das Fussballtrikot zum echten Fashion-Piece.

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Spätestens jetzt solltest du dein Trikot aus dem Schrank nehmen, denn die Schweiz steht im Achtelfinal! Dieses Mal musst du das Spiel auch nicht verschlafen vom Bett aus schauen, denn die Schweiz spielt am 7. Juli um 22 Uhr Schweizer Zeit. Damit auch du einen grossen Auftritt hast und dabei nicht zu langweilig aussiehst, gibt es hier ein paar Tipps, wie ein Trikot richtig gestylt werden kann.

Der Blokecore-Trend

Zusammengefasst wird das stylische Tragen von Sportshirts unter dem Begriff Blokecore. Der Trend bringt Vintage-Fussballtrikots, Trainerhosen und Retro-Sneaker wie die Adidas Samba auf die Strasse und macht sie zum Teil alltagstauglicher Outfits, ähnlich wie beim Athleisure-Trend. Welches Trikot getragen wird, spielt dabei kaum eine Rolle. Vergleichbar ist dies mit dem Bandshirt, welches man früher gerne getragen hat, auch wenn man die Musik nicht kannte. Inspiriert ist Blokecore von der britischen Fussballkultur der 80er- und 90er-Jahre. «Bloke» ist ein britischer Slangbegriff und bedeutet so viel wie «Bro».

Spätestens seit grosse Namen wie Gucci oder Balenciaga mit Streetstyle-Marken wie Adidas oder Puma kollaborierten, ist der Trend auch hierzulande angekommen, schreibt die Instyle. Der Hype wird auch im Shop 11teamsports in Zürich bemerkt. Hier werden Trikots aus aller Welt und von den verschiedensten Teams verkauft, schreibt der «Tages-Anzeiger». Laut der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen immer mehr junge Leute Fussballtrikots auch im Alltag als Fashion-Items. Vorbilder aus Musik, Social Media und der Modeindustrie tun da sicher ihr Übriges. Beispielsweise im Hip-Hop sind Fussballtrikots schon lange ein Ding und quasi die inoffizielle Uniform für Rapper.

Falls auch du den Trend ausprobieren willst und immer noch nicht weisst, wie du dein Trikot tragen sollst, haben wir folgende Ideen:

Trikot als Kleid

Trikot und Hose kann jeder. Ein Oversize-Trikot lässt sich aber auch ganz einfach als Kleid tragen. Wie das funktioniert, zeigt Alice Campello Morata, die Ehefrau des spanischen Fussballers Alvaro Morata. Wichtig ist nur, dass das Shirt lang genug ist, damit beim Bücken nicht mehr gezeigt wird als gewollt. Wer den Look abrunden möchte, kombiniert dazu Overknee Boots. An besonders heissen Tagen dürfen diese allerdings auch im Schrank bleiben.

Wem das Ganze doch zu gewagt ist, der kann unter dem Shirt auch kurze Hotpants oder eine Radlerhose tragen. Vorgemacht hat dies Kim Kardashian im Jahr 2023. Sie trug damals ein AS-Roma-1997/98-Diadora-Shirt.

Rock + Overknee

Noch sportlicher als Overkneestiefel sind Overkneesocken. Wer sogar lange Fussballsocken besitzt, liegt voll im Trend. Kombiniert werden sie am besten mit einem Minirock oder Shorts.

Besonders angesagt sind kurze Rüschenröcke. Diese können ebenfalls mit Cowboystiefeln kombiniert werden.

Cropped + Jeans

Die Deutschen müssen ihre Trikots nun leider zurück in den Schrank hängen. Bild: dfb-fanshop.de

Ein Fussballtrikot wirkt gleich ganz anders, wenn es cropped getragen wird. Einige offizielle Trikots gibt es sogar in einer Cropped-Version. Ansonsten muss die längere Version nicht einmal zerschnitten werden: Entweder wird das Shirt locker geknotet oder der Saum einfach in den BH gesteckt. Dazu passt eine Jeans praktisch immer. Wer nach dem Public Viewing noch in eine Bar oder einen Club weiterzieht, setzt mit High Heels einen eleganten Kontrast. So entsteht die perfekte Mischung aus sportlich und schick.

Auf Accessoires setzen

Du hast kein Trikot und möchtest auch keines kaufen? Kein Problem. Mit den richtigen Farben und Accessoires zeigst du trotzdem, für wen dein Herz schlägt. Ein Fanschal wird zum Hingucker, wenn du ihn mit Kleidungsstücken in den passenden Farben kombinierst. Auch Schuhe, Taschen oder Schmuck in den Landesfarben werten den Look auf. Wie das stilvoll funktioniert, zeigte Breel Embolos Freundin Naomi bereits 2021.