Haalands Foto lässt die Verkäufe im Western-Shop durch die Decke gehen

Wild Bill's ist eine Institution in Dallas. Nachdem Erling Haaland mit Norwegens Nationalteam dort war, setzte ein Run auf den Cowboy-Laden ein – und das T-Shirt, das er trug, ist schon ausverkauft.



Ralf Meile Folge mir

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Eigentlich tragen Norweger ja gehörnte Helme. Doch nach dem Achtelfinal-Einzug an der Fussball-WM postete Stürmerstar Erling Haaland dieses Bild von sich mit Cowboyhut:

Bild: instagram

Mehr als drei Millionen Follower haben den Beitrag bereits mit einem Like versehen – und zahlreiche Haaland-Fans stürmten danach den Laden, in dem es entstanden ist. Die Cowboystiefel, die der 25-Jährige trägt, waren ebenso im Nu ausverkauft wie das T-Shirt mit dem Wortspiel: «Y'all can kiss my Dallas».

Die Norweger hätten ihr Geschäft kurz nach dem 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste am Dienstag besucht, erzählte Ladenbesitzerin Julie Newport dem TV-Sender WFAA: «Haaland sagte: Los Jungs, lasst uns shoppen gehen.» Die Spieler hätten Hüte, Stiefel und Hemden anprobiert und eine Menge Spass gehabt. «Für sie war es wie ein Verkleidungsspiel.»

Die Ladenbesitzer zeigen den «Haaland-Schrein», den sie kurzerhand eingerichtet haben. Video: YouTube/WFAA

Julie Newport hat noch mehr Freude, als sie abends nach Hause kommt und ihr Smartphone checkt. «Er hatte das Bild schon gepostet und es ging sofort viral.»

Seither brummt das Geschäft. Die Newports haben einen «Haaland-Schrein» eingerichtet, wo Besucher einen von ihm unterschriebenen Fussball sehen können und das Foto, das ihn im traditionsreichen «Wild Bill's» zeigt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Herrelandslaget (@herrelandslaget) Haaland trug den Cowboyhut auch, als er den Flieger bestieg, der Norwegen zum Spiel gegen Brasilien in New York brachte.

«Ich bin einerseits als Ladenbesitzer sehr stolz», sagte Ehemann Cody Newport. «Aber auch als Texaner, dass ich ihnen einen Teil unserer Kultur näherbringen konnte.» Das Haaland-Shirt hat er sofort nachbestellt.