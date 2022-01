«No Time to Die» gehört nicht zu den Favoriten: Alle Infos zu den Golden Globes 2022

Die Golden Globes eröffnen am Sonntag, 9. Januar die Saison der wichtigsten Auszeichnungen der Filmindustrie. Doch die Trophäen-Show funktioniert dieses Jahr etwas anders als gewöhnlich.

Die Vergabe der Golden Globes wird 2022 nicht wie gewöhnlich über die Bühne gehen. Die goldenen Trophäen werden am 9. Januar aufgrund der Corona-Pandemie ohne Publikum und ohne den üblichen Empfang am roten Teppich überreicht.

Keine langen, ausgefallenen Kleider, die mühselig über den Teppich geschleift werden müssen? Nein. Zumindest nicht öffentlich. Denn die Gewinner der 79. Golden Globe Awards werden im Rahmen einer abendlichen Veranstaltung bekannt gegeben. Genauso wie im letzten Jahr. Allerdings haben einige Schauspielerinnen ihre Kleider auf Social-Media präsentiert.

Preisverleihung steht nach wie vor in der Kritik

«Die diesjährige Preisverleihung wird nicht wie die gewöhnliche Trophäen-Show sein», teilte der Verein am 13. Dezember 2021 mit Bekanntgabe der Nominierungen mit. Bei der letztjährigen Verleihung wurde der Verein harsch kritisiert, weil es kein einziges schwarzes Mitglied in dem 87-köpfigen Entscheidungsgremium gab.

Dies führte zu heftigen Diskussionen in der Filmbranche. Und auch der Haussender NBC reagierte darauf, in dem er die Show für 2022 absagte. Der Sender strahlte die Trophäen-Gala 25 Jahre lang aus.

Neben den Auszeichnungen wird der Verband an der diesjährigen Verleihung seine neue Diversity-Strategie vorstellen. Die neue Reform zielt darauf ab, die Sichtbarkeit von Projekten mit unterschiedlichem ethnischen Hintergrund zu gewährleisten.

Zwei Dramen stechen besonders hervor

Nun zu den Filmen: Die Dramen «Belfast» und «The Power of the Dog» zählen mit jeweils sieben Nominierungen zu den Favoriten. Auch das Spielberg-Musical «West Side Story», die Tragikomödie «Licorice Pizza», die Satire «Don’t Look Up» und das Sportdrama «King Richard» haben gleich mehrere Gewinnchancen.

Und was ist mit dem neusten James-Bond-Film «No Time to Die»? Der könnte sich höchstens ein Golden Globe als bester Filmsong (dank Billie Eilish) holen.

Alle weiteren Details zu den Nominationen findest du hier:

Bester Film

Bester Film – Drama 1 / 7 Bester Film – Drama quelle: focus features / focus features

Belfast – Regie: Kenneth Branagh

– Regie: Kenneth Branagh Coda – Regie: Siân Heder

– Regie: Siân Heder Dune – Regie: Denis Villeneuve

– Regie: Denis Villeneuve King Richard – Regie: Reinaldo Marcus Green

– Regie: Reinaldo Marcus Green The Power of the Dog – Regie: Jane Campion

Bester Film – Komödie/Musical 1 / 7 Bester Film – Komödie/Musical quelle: universal / universal

Cyrano – Regie: Joe Wright

– Regie: Joe Wright Don’t Look Up – Regie: Adam McKay

– Regie: Adam McKay Licorice Pizza – Regie: Paul Thomas Anderson

– Regie: Paul Thomas Anderson Tick, Tick…Boom! – Regie: Lin-Manuel Miranda

– Regie: Lin-Manuel Miranda West Side Story – Regie: Steven Spielberg

Bester Animationsfilm 1 / 7 Bester Animationsfilm quelle: disney / disney

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya und der letzte Drache (Raya and the Last Dragon)

Bester fremdsprachiger Film 1 / 7 Bester fremdsprachiger Film quelle: parallele mütter / parallele mã¼tter

Abteil Nr. 6 (Hytti nro 6) – Finnland

(Hytti nro 6) – Finnland Drive my Car (ドライブ・マイ・カー, Doraibu mai kā) – Japan

(ドライブ・マイ・カー, Doraibu mai kā) – Japan The Hand of God (È stata la mano di Dio) – Italien

(È stata la mano di Dio) – Italien A Hero (قهرمان / Ghahreman) – Iran

(قهرمان / Ghahreman) – Iran Parallele Mütter (Madres paralelas) – Spanien

Beste Regie

Kenneth Branagh – Belfast

– Belfast Jane Campion – The Power of the Dog

– The Power of the Dog Maggie Gyllenhaal – Frau im Dunkeln (The Lost Daughter)

– Frau im Dunkeln (The Lost Daughter) Steven Spielberg – West Side Story

West Side Story Denis Villeneuve – Dune

Beste Darstellerinnen und Darsteller

Bester Hauptdarsteller 1 / 7 Bester Hauptdarsteller quelle: apple / apple

Mahershala Ali – Schwanengesangs (Swan Song)

– Schwanengesangs (Swan Song) Javier Bardem – Being the Ricardos

– Being the Ricardos Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog

– The Power of the Dog Will Smith – King Richard

– King Richard Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Beste Hauptdarstellerin 1 / 7 Beste Hauptdarstellerin quelle: 20th century / 20th century

Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye

– The Eyes of Tammy Faye Olivia Colman – Frau im Dunkeln (The Lost Daughter)

– Frau im Dunkeln (The Lost Daughter) Lady Gaga – House of Gucci

– House of Gucci Nicole Kidman – Being the Ricardos

– Being the Ricardos Kristen Stewart – Spencer

Bester Nebendarsteller

Ben Affleck – The Tender Bar

– The Tender Bar Jamie Dornan – Belfast

– Belfast Ciarán Hinds – Belfast

– Belfast Troy Kotsur – Coda

– Coda Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog

Bester Nebendarstellerin

Caitriona Balfe – Belfast

– Belfast Ariana DeBose – West Side Story

– West Side Story Kirsten Dunst – The Power of the Dog

– The Power of the Dog Aunjanue Ellis – King Richard

– King Richard Ruth Negga – Seitenwechsel (Passing)

Bestes Drehbuch

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

– Licorice Pizza Kenneth Branagh – Belfast

– Belfast Jane Campion – The Power of the Dog

– The Power of the Dog Adam McKay – Don’t Look Up

– Don’t Look Up Aaron Sorkin – Being the Ricardos

Bester Filmsong

Be Alive – Dixson, Beyoncé – King Richard Video: YouTube/Escape Music

Dos Oruguitas – Lin-Manuel Miranda – Encanto Video: YouTube/DisneyMusicVEVO

Down to Joy – Van Morrison – Belfast Video: YouTube/Héctor Serrano

Here I Am (Singing My Way Home) – Carole King, Jennifer Hudson und Jamie Hartman – Respect Video: YouTube/jenniferhudsonVEVO

No Time to Die – Billie Eilish und Finneas O’Connell – James Bond 007: Keine Zeit zu sterben Video: YouTube/BillieEilishVEVO

Beste Filmmusik

Germaine Franco – Encanto Video: YouTube/DisneyMusicVEVO

Jonny Greenwood – The Power of the Dog Video: YouTube/Lakeshore Records

(cst, mit Material der sda)