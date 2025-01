7 geile Filme aus dem Jahr 2000, die du dir mal (wieder) reinziehen solltest

Die Älteren unter uns werden sich gleich noch älter fühlen, wenn wir ihnen gleich sagen, dass die folgenden Filme heuer bereits 25 Jahre alt werden.

Hach, damals ... als noch Filme im Kino zu sehen waren, die KEINE Sequels sind.

Hier nun eine Auswahl von sehenswerten Streifen aus dem Jahr 2000, die du dir mal wieder oder unbedingt mal zu Gemüte führen solltest.

«Ein Königreich für ein Lama»

Bild: disney

Ein brillanter Zeichentrickfilm über den arroganten König Kuzco, der von seiner Beraterin Yzma in ein Lama verwandelt wird. Ein grosser Spass! Plus: In der deutschen Fassung wird Kuzco im Übrigen von Michael «Bully» Herbig gesprochen.

Zu sehen auf: Disney+ oder auf DVD. Irgendjemand hat den bestimmt.

«Cast Away»

bild: unitedinternationalpictures

Um watson-Kollege Daniel Schurter zu zitieren:

«‹Cast Away› (2000) mit Tom Hanks ist auf den ersten Blick die packende Geschichte eines FedEx-Managers, der auf einer einsamen Südsee-Insel strandet und ums Überleben kämpfen muss. Es geht aber auch um die Frage, wie man mit dem Verlust der grossen Liebe klarkommt. Warnung: Du kannst nicht genug Taschentücher haben!»

Zu sehen auf: AppleTV (zum Leihen) oder gratis in bescheidener Qualität auf Youtube.

«Memento»

bild: bvi

Leonard Shelby sucht den Mörder seiner Frau, leidet jedoch an Kurzzeitgedächtnisverlust. Er nutzt Polaroidfotos und Tätowierungen, um Beweise und Indizien festzuhalten und seinem Gedächtnisverlust entgegenzuwirken. Kurzum: Ein mitreissender Krimi von Christopher Nolan mit besten Bewertungen im Netz.

Zu leihen auf: Apple TV oder im Microsoft Store

«Taxi Taxi»

Bild: tobisstudiocanal

Bevor da die unzähligen «The Fast and the Furious»-Filme waren, waren da die «Taxi»-Streifen: Krasse, schnelle Verfolgungsjagden mit viel Krimi, Humor und: massig französischem Charme! Der zweite Teil der «Taxi»-Reihe sollte unbedingt wieder mal auf der Watchlist stehen.

Okay, okay. Genau genommen auch ein Sequel. Aber wenigstens kein lahmes.

Zu leihen auf: Apple TV, Blue TV

«The Beach»

bild: 20thCenturyfox

Lust auf einen Kurzurlaub am bekannten Traumstrand der thailändischen Insel Ko Phi Phi Leh? Nun ja. Super entspannend ist Leonardo DiCaprios Abenteuer in «The Beach» zwar nicht, aber dafür absolut mitreissend.

Zu sehen auf: Disney+

«Snatch»

bild: Columbia Tri-Star

«Snatch – Schweine und Diamanten», wie der Film rund um einen Diamanten-Raub im deutschsprachigen Raum heisst, ist ein Kult-Hit von Guy Ritchie mit Riesen-Star-Aufgebot. Unter anderem in den Hauptrollen: Brad Pitt, Jason Statham und Benicio del Toro.

Zu sehen auf: Netflix oder UPC im Abo, zu leihen bei Apple TV oder im Microsoft Store

«Final Destination»

Bild: kinowelt

Dass man dem Tod nicht von der Schippe springen kann, muss eine Gruppe von Teenagern am eigenen Leib erfahren: «Final Destination» ist eigentlich schon fast ein Filmklassiker, den man gesehen haben muss. Sofern man auf Thriller steht.

Zu sehen auf: Netflix im Abo. Oder Youtube und Google gegen Gebühr.

Was spräche jetzt noch gegen einen Filmabend? Es wird wieder kalt dieses Wochenende, also los! Vorher sag uns aber noch:

Welcher Film fehlt in der Liste? Es gäbe da nämlich noch ein paar weitere Filmklassiker aus dem Jahr 2000 ... Papp deinen Favoriten in die Kommentare!

(sim)

