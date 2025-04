Oster-Schoggi-Resten? Hier 6 feine Vorschläge, wie du sie verwerten kannst ...

Gern geschehen!

Oliver Baroni Folge mir

Mehr «Leben»

Schoggi-Osterhasen. Überall.

Bild: Shutterstock

Und Schoggi-Eier.

Bild: Shutterstock

Und vor allem: zu viel davon.

Okay, Abhilfe: Rezepte und andere Oster-Schoggi-Verwertungsvorschläge gibt es zuhauf. Denn eigentlich kann man sich fast jedes Schoko-Irgendwas-Rezept behändigen und statt der verlangten Kochschokolade einfach die entsprechende Menge an Schoggi-Osterhasen verwenden.

Aber ... zurückblickend auf vergangene Jahre stellt man fest: Zu gewissen Restschoggi-Rezepten greift man eher als zu anderen. Es sind die folgenden:

Emily's Soft Chocolate Chip Cookies

Alte watson-User wissen, wovon wir hier reden: von den richtig guten – weil nicht trockenen! – Chocolate Chip Cookies nach dem Rezept unserer langjährigen Videoredaktorin Emily National.

Ja, klassisch bräuchte es dazu die amtlichen Chocolate Chips aus schwarzer Schokolade. Doch es geht hier um Resteverwertung, weshalb es auch der zerschmetterte Milchschoggi-Osterhase sein darf. Oder hey, wieso nicht gar weisse Schokolade? Mach doch einfach!

Zutaten:

110 g Butter

100 g heller Rohrzucker

50 g Brown Sugar (nein, das ist nicht «Zucker, der braun ist», sondern den mit der Melasse zugefügt ... ach, wir gingen mal länger darauf ein)

1 TL Vanillepulver

1 Ei

190 g Mehl

1/2 TL Natron

1/3 TL Salz

170 g Osterhasen-Schokolade, zu zirka 1cm grossen Chips zerkleinert (aber ohne die winzigen Splitter, gell)

Zubereitung:

Ofen auf 180 Grad vorheizen.

Butter schmelzen, aber nicht zu heiss werden lassen. Er sollte warm und fast vollständig geschmolzen sein, aber nicht heiss-heiss.

Butter mit dem Zucker mit einem Standmixer o. Ä. cremig rühren. Vanille und das Ei beigeben und kurz auf niedriger Stufe unterrühren – etwa 10–15 Sekunden.

Mehl, Backpulver und Salz hinzufügen und mixen, bis sich gröbere Krümel bilden. Nun sollten sich damit mit den Händen grosse Kugeln formen lassen – ergo, der Teig sollte genau in der Mitte zwischen ‹flüssig› und ‹trocken› sein. Die Schokoladenstückchen hinzufügen und mit den Händen einarbeiten.

12 grosse Kugeln formen (oder 9, wenn man MEGA-Cookies will) und auf ein Backblech legen. 9–11 Minuten backen, bis die Kekse fluffig und trocken aussehen und gerade noch golden sind. Achtung: NICHT ÜBERBACKEN. Die Cookies sollen innen weich sein.

Cookies gut 30 Minuten lang auf dem Blech abkühlen lassen. Sie sinken dann etwas in sich zusammen und werden so zu diesen dichten, buttrigen, weichen Cookies.

Rezept via Pinch of Yum

Schoggi-Brot (ja, «Brot», nicht «Brötli»

Für alle, die es nach dem Ostern-Overkill nicht mehr ultrasüss möchten: ein Brot. Einfach ein Brot. Ein Brot, das man mit Butter essen kann oder so.

Zutaten:

300 g Dinkelmehl

150 g Roggenvollkornmehl

1 TL Salz

1 TL Vanillepulver

7 g Trockenhefe (1 Päckli)

150 ml lauwarmes Wasser

150 ml Mandeldrink o. Ä.

1 EL Ahornsirup

100 g dunkle Restschokolade, grob gehackt

Zubereitung:

Ofen auf 200 Grad vorheizen.

Beide Mehle, Salz, Vanille und Hefe in einer Schüssel mischen. Wasser, Mandeldrink und Ahornsirup dazugiessen, mischen und 5 Minuten lang zu einem glatten, weichen Teig kneten. Aus dem Teig eine Kugel formen, zurück in die Schüssel geben und mit Küchenpapier zugedeckt bei Raumtemperatur ca. 1 Std. aufgehen lassen.

Schokoladenstücke zum Teig geben und nochmals gut durchkneten. Zu einem Brot formen, auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und zirka 35 Min. in der Mitte des Ofens backen.

Rezept via Fooby

Erdnuss-Schoggi-Fudge

Okay, Fudge – das ist eigentlich gar kein Essen. Eher Erbsünde in essbarer Form. Kryptonit für jeden, der je davon probiert. You have been warned.

Zutaten:

150 g schwarze Restschokolade

15 g Butter

1 Dose (400 g) gezuckerte Kondensmilch

80 g Erdnüsse (gesalzen oder nicht – wie du magst)

200 g Erdnussbutter – creamy

Zubereitung:

Schokolade in Stücke brechen und mit der Butter und der Hälfte der Kondensmilch bei schwacher Hitze unter Rühren schmelzen. In eine kleine, flache Kuchenform (Schokolade sollte zirka 1 cm dick werden) geben und glatt streichen. 10–15 Minuten kalt stellen.

Derweil Erdnüsse grob hacken. Den Rest Kondensmilch zusammen mit der Erdnussbutter bei schwacher Hitze unter Rühren schmelzen. Nüsse untermischen. Auf die fest gewordene Schoko-Fudgemasse streichen und mindestens 5 Stunden kalt stellen.

Fudge aus der Form heben und in Würfel schneiden.

Rezept via Lecker.de

Drei-Schokoladen-Semifreddo

Semifreddo ist in gewisser Hinsicht die zu Hause machbarere Version von Glace. Hier braucht es keine Sorbetière oder sonstiges Profiwerkzeug. Und megafein ist es erst noch.

Zutaten:

250 g schwarze Schokolade von Schoggi-Osterhasen und -Eiern)

3 Eier

2 Eigelb extra

110 g feiner Zucker

430 ml Schlagrahm

75 g weisse Schokolade, zerkleinert

75 g Milchschokolade, zerkleinert

Zubereitung:

Schwarze Schokolade vorsichtig schmelzen (über einem Wasserbad oder gaaanz vorsichtig in einer Pfanne).

Derweil in einer zweiten Schüssel Eier, Eigelbe und Zucker über einem kochenden Wasserbad 5 Minuten zu einer dicken Creme aufschlagen. Schüssel aus dem Wasserbad nehmen und weitere 5 Minuten schlagen, bis sich alles etwas abgekühlt hat. Die geschmolzene schwarze Schokolade vorsichtig unter die Eier-Zucker-Masse ziehen.

Schlagrahm etwas steif schlagen (nicht komplett luftig schlagen). Den Eier-Schoko-Mix beigeben und zum Schluss die zerkleinerte Schokolade vorsichtig untermischen.

In einer Edelstahlschüssel oder Metallbackform füllen, mit Alufolie abdecken und für 5 Stunden ins Gefrierfach stellen. Nach 1 Stunde vorsichtig eine Spachtel durch die Masse ziehen. Nach einer weiteren Stunde nochmals.

Rezept via Frau V

Cheesecake mit weisser Schokolade

Ja – manchmal hat man so einen weissen Osterhasen bekommen. Und nun? Nun ... das hier!

Zutaten:

175 g Speculoos-Karamellguetzli (Biscoff o. Ä., ... oder – noch besser – Ginger Nuts!)

50 g Butter, geschmolzen

200 g weisse Restschokolade

300 g Frischkäse Doppelrahmstufe (Philadelphia o. Ä.)

300 ml Doppelrahm

1 TL Zitronensaft

1 TL Vanilleextrakt

Zubereitung:

Guetzli schön klein stampfen und mit der geschmolzenen Butter mischen. Die Mischung dann auf den Boden einer 20-cm-Springform geben und andrücken. Form in den Kühlschrank geben.

Weisse Schokolade vorsichtig im Wasserbad erhitzen und schmelzen. Danach 10 Minuten beiseitestellen, damit sie ein klein wenig abkühlt.

Frischkäse mit einer Holzkelle aufrühren, bis er weich ist. Die weisse Schokolade hinzufügen und unterrühren.

Rahm kurz aufschlagen, aber ohne dass er richtig steif wird. Portionenweise (2x genügt) dem Frischkäse-Schokoladen-Mix beigeben und unterrühren zusammen mit dem Zitronensaft und der Vanille.

Hier kannst du bei Bedarf eine Handvoll Blaubeeren untermischen oder ein paar EL zerkleinerte Osterhasenschoggi. Fakultativ.

Frischkäsemasse auf dem Guetzli-Boden verteilen und glatt streichen. Die Form mit Frischhaltefolie abdecken und mindestens drei Stunden (besser über Nacht) in den Kühlschrank stellen. Zum Servieren aus der Form nehmen.

Rezept via Nigella.com

... oder einfach die ganze Schoggi am Dienstag nach Ostern beim Job abladen