«Moana 2» bricht an der Kinokasse Rekorde – auch in der Schweiz

Mehr «Leben»

Die Fortsetzung von «Moana» hat in den USA gleich mehrere Rekorde aufgestellt. Über das Thanksgiving-Wochenende hat der Disney-Film in nur fünf Tagen 225 Millionen US-Dollar eingespielt, das ist zuvor noch keinem Film gelungen, berichtet «The Hollywood Reporter». Damit hat «Moana 2» die bisherigen Höchstmarken von «Super Mario Bros. Movie», «Frozen 2», «Hunger Games» und «Catching Fire» übertroffen.

Der Familienfilm übertrifft somit alle Schätzungen und Erwartungen und ist nach nur fünf Tagen bereits auf Platz 11 der erfolgreichsten Filme des Jahres. Weltweit spielte der Film bereits 386 Mio. Dollar ein.

«Moana 2» schlägt etliche Rekorde. Bild: disney

Auch in der Schweiz ist «Moana 2» auf Erfolgskurs. Mit einem Einspielergebnis von 1.5 Millionen Franken ist dem Film der beste Start eines Animationsfilms in der Geschichte von Walt Disney Animation Studios gelungen, berichtet das Studio.

Ausserdem ist es der zweiterfolgreichste Kinostart in der Schweiz. Noch erfolgreicher war dieses Jahr nur «Dune: Part Two», der im Februar im Kino lief. Dieser hat in der Schweiz insgesamt 7.4 Millionen Franken eingespielt und lockte über 400'000 Menschen in die Kinos.

Hast du «Moana 2» schon geschaut? Ja, und ich war begeistert! Werde ihn sicher nochmals schauen. Ja, der Film war ganz okay. Nein, aber ich werde noch ins Kino gehen. Ich schaue den Film erst auf Disney Plus. Nein, ich werde ihn auch nie schauen. Abstimmen

«Moana 2» wurde ursprünglich als Fernsehserie entwickelt, bevor es als Kinofortsetzung umgeschrieben wurde. Der erste «Moana»-Film war ein solider, aber nicht spektakulärer Erfolg an den Kinokassen im Jahr 2016, bevor er sich zu einer kulturellen Sensation entwickelte. Im Jahr 2023 war er der meistgestreamte Film auf allen Plattformen. Ab wann das Sequel auf Disney Plus verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Unter der Regie von David Derrick Jr., Jason Hand und Dana Ledoux Miller treffen sich Moana (synchronisiert von Auli'i Cravalho) und der Halbgott Maui (synchronisiert von Dwayne Johnson) nach drei Jahren wieder. Die Geschichte folgt Moana, die sich auf ein unerwartetes Abenteuer in längst vergessenen Gewässern begibt, nachdem sie einen Anruf von ihren Vorfahren erhalten hat.

(cmu)

Mehr zu Filme: