sonnig29°
DE | FR
burger
Leben
Food

Für die WM: Ein kleiner Chips-&-Dips-Knigge (und Rezepte, natürlich)

Diese Dips überstehen die Halbzeit nicht: Der Chips-&-Dips-Knigge mit Rezepten

Bild: Shutterstock
18.06.2026, 12:5718.06.2026, 12:57
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Fussball gucken! Ein paar Bierchen trinken! Und dazu was zum Knabbern, oder?

Noch besser: Was zum Knabbern und Dippen, gellet? Ganz klar: Es sind Chips & Dips angesagt!

chips and salsa guacamole tortilla chips snacks essen food
Bild: Shutterstock

Deshalb: Hier kommt dein ultimatives Chips-und-Dips-Einmaleins für die WM! Und gleich noch ein paar Rezepte für Salsas und Dips dazu.

Inhaltsverzeichnis
Welche Chips?Double Dipping – Ein kleiner KniggeFeta-Peperoni-DipSalsa de Chile de ArbolAuberginen-DipMango SalsaRote-Bete-DipCannellini-Hüttenkäse-Walnuss-DipUnd natürlich Guacamole. So geht meine:

Aber erst mal eine grundsätzliche Frage:

Welche Chips?

Chips-Varianten!
Bild: Shutterstock

Chips sind nicht gleich Chips (eine Erkenntnis, die watson mit seinem umfassenden Chips-Test längst unter Beweis gestellt hat) – und schon gar nicht, wenn es darum geht, sie zum Dippen einzusetzen.

watson hat die BESTEN. CHIPS. EVER. ermittelt. Es war harte Arbeit

Klassische Pommes-Chips etwa eignen sich zum Dippen weniger. So fein und knusprig sie auch sein mögen – den landläufigen Standard-Chips mangelt es schlicht an der nötigen strukturellen Wucht, um der physischen Bürde des Salsa-Schaufelns gewachsen zu sein. Etwas besser wären da die englischen Varianten so à la hand cooked crisps oder vielleicht die geraffelten Dinger, die ein wenig stabiler sind, was bei gewissen deftigeren Dips von Vorteil wäre. Aber in einem Punkt versagen sie alle: Da sie als Solosnacks konzipiert wurden, sind sie oft zu stark mit Salz und Gewürzen überladen. Nein, was du wirklich suchst, ist ein essbares Transportmedium – etwas mit einem relativ neutralen Eigengeschmack, das rein als kulinarischer Lastenträger fungiert.

Und die Lösung lautet natürlich: Tortilla-Chips. Sie sind nun mal schlicht die perfekten Dip-Chips. Und auch hier achten wir darauf, dass diese nicht allzu sehr gesalzen oder gewürzt sind, denn der Geschmack des Dips soll hier die Hauptrolle haben.

chip and dip chips and dips tortilla chips guacamole salsa ranch mayonnaise essen food snacks knabberzeugs
Bild: Shutterstock

Ach, übrigens: Crackers? Gehen auch. Jene italienischen, knusprigen Dinger, etwa. Fein. Aber … Italien ist ja nicht bei der WM dabei.

Okay, Themenwechsel! Und zwar ein wichtiges Thema:

Double Dipping – Ein kleiner Knigge

Double dipping (= doppelt tunken) bedeutet, einen bereits angebissenen Tortilla-Chip nochmals in den Dip zu tunken. Hey, gewisse Salsas sind eher wässrig und gewisse Chips eher grosszügig dimensioniert, weshalb zweimal tunken doch instinktiv logisch wäre ... nicht?

Double dipping chips and salsa - yay or nay?
Ach, liebt ihr solche Stockfotos nicht auch so?
Bild: Shutterstock

Problem erkannt? Rein technisch gesehen nimmst du damit etwas aus deinem Mund raus und tust es in das Essen von jemand anderem rein. Deshalb gilt die folgende Regel:

  • Im engsten Familienkreis (oder zu zweit mit dem Schätzli) ist Double Dipping erlaubt.
  • Ansonsten (beim Firmenapéro, beim Fussballgucken mit Freunden etc.) gilt es als unhöflich und ist zu unterlassen.

Und vielleicht sollte man's wohl eh sein lassen. Hat uns Covid nichts gelehrt?

So, jetzt. Nun bräuchten wir noch das eine oder andere Dip-Rezept, nicht? Bitte sehr – hier eine kleinere Auswahl:

Feta-Peperoni-Dip

Feta and red pepper dip. https://www.ambitiouskitchen.com/wp-content/uploads/2025/03/Spicy-Roasted-Red-Pepper-Feta-Dip-4.jpg
Bild: ambitious kitchen

Eine Abwandlung des klassischen Tirokafteri – womit bereits hier beim ersten Rezept klar ist, dass Pita-Stückchen sich genauso zum Dippen eignen wie Chips – aber hey

Zutaten:

  • 200 g Feta
  • 100 g Peperoni grigliati (gegrillte Peperoni im Öl, Abtropfgewicht)
  • 2–3 EL Olivenöl
  • Ein paar Spritzer Zitronensaft
  • Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung:

  • Etwas Feta zerkrümeln und beiseitestellen. Restlichen Feta, Peperoni und Öl mit ordentlich schwarzem Pfeffer pürieren.
  • Mit Salz und Zitronensaft abschmecken, in eine Schüssel geben und mit dem zerkrümelten Feta bestreuen.

Salsa de Chile de Arbol

Salsa de Chile de Arbol
Bild: Shutterstock

Okay, Baby, hier brauchst du die getrockneten Chiles de Arbol, für die du vermutlich zum Mexikaner-Laden gehen musst (... oder auch nicht, denn online gibt es alles). Aber es lohnt sich. Und wenn du gleich dort bist, kaufst du die Tomatillos. Das Rezept geht aber auch mit Tomaten.

Zutaten:

  • ca. 40 getrocknete Chiles de Arbol, Stiele entfernt
  • 3 Knoblauchzehen, geschält
  • 1 EL Olivenöl
  • 400 g Tomatillos, Stiele entfernt und halbiert
    oder 400 g grüne Tomaten, Stiele entfernt und halbiert
    oder 400 g Cherrytomaten, Stiele entfernt
  • 2 dl Wasser
  • 1 TL Salz
  • etwas Limettensaft, zum Abschmecken

Zubereitung:

  • Eine grosse, flache Gusseisenpfanne (o.Ä.) auf mittelhohe Hitze erhitzen. Chiles und Knoblauch beifügen und 1–2 Minuten unter ständigem Rühren trockenrösten, bis sie Farbe wechseln. Beiseitestellen.
  • Öl der Pfanne beigeben und die Tomatillos/Tomaten 3 Minuten sautieren
  • Alle Zutaten zusammen mit ca. 2 dl Wasser in einer Küchenmaschine oder einem Mixer pürieren. Mit Salz und Limettensaft abschmecken.

Auberginen-Dip

aubergine puree dip baba ganousch mezze essen food vegetarisch vegan griechisch türkisch
Bild: shutterstock

Zutaten:

  • 1 mittelgrosse Aubergine
  • 1 Knoblauchzehe
  • 1 grüne Chilischote
  • ½ Bund Prezzemolo (flachblättrige Petersilie)
  • 1 EL Olivenöl
  • ½ Zitrone
  • ½ TL geräucherter Paprika

Zubereitung:

  • Ofen auf 180° vorheizen. Die Aubergine ein paar Mal rundum mit einer Gabel durchstechen, dann 45 Minuten im Ofen braten, bis sie geschwärzt und weich geworden ist. Abkühlen lassen.
  • Knoblauch schälen und zerdrücken, Chili entkernen und fein hacken, Prezzemolo fein hacken.
  • Aubergine der Länge nach halbieren, mit einem Löffel das Innere herauskratzen und in eine Küchenmaschine geben. Zusammen mit den restlichen Zutaten sowie etwas Salz und Pfeffer pürieren.
  • Würzen, nach Bedarf mit Öl und Zitrone abschmecken.

Mango Salsa

Chunky, delicious mango salsa.
Bild: Shutterstock

Die klassische, frische chunky Salsa – was öfter als nicht bedeutet: Eine Hand hält den zu dippenden Chip, die andere ist stets becherförmig darunter zu halten. Aus Gründen.

Zutaten:

  • 2–3 reife Mangos (je nach Grösse), so fein wie möglich gewürfelt
  • ½ rote Peperoni, fein gewürfelt
  • ½ rote Zwiebel, fein gehackt
  • 1–2 EL Korianderblätter, grob gehackt
  • 1 Jalapeño, entkernt und fein gehackt
  • 1 Limette
  • etwas Salz, nach Geschmack

Zubereitung:

  • Alle Zutaten in einer Schüssel kombinieren. Saft einer Limettenhälfte und etwas Salz untermischen. Je nach Geschmack etwas mehr Limettensaft oder Salz beigeben.

Rote-Bete-Dip

Rote-Bete-Dip! https://asset.jamieoliver.com/images/cq7w2e71/production/7bab7c1c4e8b32d7db322278edf28cef8668355a-958x1280.png/46262343?rect=0,2,958,1277&amp;w=640&amp;h=853&amp;fm=webp&amp;q=80&amp;f ...
Bild: jamie.com

Zutaten:​

  • 4 vakuumverpackte Rote Beten
  • 3 Zweige frischer Thymian
  • 1 TL Kümmel
  • 3 EL Crème fraîche
  • 1 EL Meerrettich, frisch geraffelt
  • Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung:

  • Thymianblätter abzupfen und alle Zutaten in einer Küchenmaschine pürieren. Mit Meersalz und schwarzem Pfeffer abschmecken.

Cannellini-Hüttenkäse-Walnuss-Dip

Dip aus Cannellini-Bohnen, Hüttenkäse und Walnüssen https://ichef.bbci.co.uk/food/ic/food_16x9_1600/recipes/cannellini_cottage_10664_16x9.jpg
Bild: bbci.co.uk

Zutaten:

  • 400 g Cannellini-Bohnen (1 Dose), abgetropft und gespült
  • 150 g Cottage Cheese
  • 1 Zitrone, Abrieb und Saft, nach Geschmack
  • 1 Knoblauchzehe, gepresst
  • 50 g Baumnüsse
  • 1 TL Dijonsenf
  • Meersalzflocken und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung:

  • Alle Zutaten in einen Mixer geben und pürieren. Abschmecken und bei Bedarf mehr Salz oder Zitronensaft hinzufügen.

Und natürlich Guacamole. So geht meine:

guacamole tortilla chip nachips blue corn mexiko avocado koriander chili dip essen food vegetarisch vegan
Bild: Shutterstock

Es gibt Hunderte Varianten der guten alten Guacamole. Die hier ist meine (die ich immerhin direkt aus Mexiko bekam).

Zutaten:

  • 2–3 reife Avocados (die stinknormale, kleinere Hass-Variante, nicht die riesengrossen Dinger – die enthalten oft etwas zu viel Flüssigkeit)
  • ½ kleine rote Zwiebel oder die entsprechende Menge Frühlingszwiebel, fein geschnitten
  • 1–2 rote Chilis (je nach Vorliebe Jalapeños, Habaneros, Serranos usw.), fein geschnitten
  • ein kleiner Bund Koriander, grob gehackt
  • frischer Limettensaft
  • Salz

Zubereitung:

  • Avocados schälen, entkernen und in eine genügend grosse Schüssel geben. Mit einer Gabel etwas zermanschen. Nein, nicht pürieren; die Guacamole soll durchaus chunky werden.
  • Zwiebel, Chilis, Koriander beigeben. Saft einer Limette (mehr oder weniger – nach Geschmack) dazugeben, ein wenig Salz auch. Alles vorsichtig mit der Gabel untermischen.

Ach, übrigens – falls sich jemand wundert:

Apropos … Chips oder Crisps oder was nun?
Im deutschsprachigen Raum sagt man Chips. Übernommen hat man das wohl von den Amerikanern, die sagen denen auch so.
In Grossbritannien und Irland, aber, heissen sie crisps.
Chips gibt es dort sehr wohl auch, doch damit sind Pommes-Frites gemeint. Und ein chip shop oder chippy ist eine Fish-&-Chips-Bude.
In den USA heissen Pommes-Frites bekanntlich French fries.
Nun, EiGeNtLiCh ist die britisch-irische Bezeichnung die korrektere: Chips sind so benannt, weil sie wood chips (Hackspähne, Holzschnitzel) ähneln. Crisps heissen so, weil sie crispy (knusprig) sind.
Aber jetzt ist's eh zu spät.
Ach ja: In Australien sagt man chips für Chips und hot chips für Pommes. 🤣
Food! Essen! Yeah!
watson hat die BESTEN. CHIPS. EVER. ermittelt. Es war harte Arbeit
289
watson hat die BESTEN. CHIPS. EVER. ermittelt. Es war harte Arbeit
von Oliver Baroni
12 einfache Tipps für einen spürbar besseren Pastagenuss
196
12 einfache Tipps für einen spürbar besseren Pastagenuss
von Oliver Baroni
Ich war am Cooper's Hill Cheese Rolling ... und OMG, WAR DAS GEIL
49
Ich war am Cooper's Hill Cheese Rolling ... und OMG, WAR DAS GEIL
von Oliver Baroni
Sagt mal, bin ich hier der Einzige, der Brunch doof findet?
134
Sagt mal, bin ich hier der Einzige, der Brunch doof findet?
von Oliver Baroni
Ich habe DROGEN-EIER probiert. Bin ich nun süchtig?
49
Ich habe DROGEN-EIER probiert. Bin ich nun süchtig?
von Oliver Baroni
Okay, ich habe versucht, die Dubai-Schoggi zuhause zu machen – und: Boah!
76
Okay, ich habe versucht, die Dubai-Schoggi zuhause zu machen – und: Boah!
von Oliver Baroni, Nico Bernasconi
So geht das perfekte gekochte Ei – sagt die Wissenschaft. Wir machen den Selbsttest
95
So geht das perfekte gekochte Ei – sagt die Wissenschaft. Wir machen den Selbsttest
von Oliver Baroni, David Indumi
Alles, was du über Sriracha weisst, ist FALSCH 😳
53
Alles, was du über Sriracha weisst, ist FALSCH 😳
von Oliver Baroni
Britisch? Indisch? Bengalisch? Bei Chicken Tikka Masala ist alles anders, als du denkst
48
Britisch? Indisch? Bengalisch? Bei Chicken Tikka Masala ist alles anders, als du denkst
von Oliver Baroni
Und NUN: Das grosse Veganer-vs-Karnivoren-Bullshit-Bingo!
108
Und NUN: Das grosse Veganer-vs-Karnivoren-Bullshit-Bingo!
von Oliver Baroni
Autostrada-caffè für 1.30 Euro ist besser als jeglicher Gourmet-Kaffee
224
Autostrada-caffè für 1.30 Euro ist besser als jeglicher Gourmet-Kaffee
von Oliver Baroni
Bambusratte? Riesensalamander? Dieser chinesische YouTube-Star kocht dir alles
54
Bambusratte? Riesensalamander? Dieser chinesische YouTube-Star kocht dir alles
von Oliver Baroni
Der Brüller: Italiener gehen in den USA «italienisch» essen 😂
149
Der Brüller: Italiener gehen in den USA «italienisch» essen 😂
von Oliver Baroni
15 Rezepte, die du als Erwachsener beherrschen solltest
178
15 Rezepte, die du als Erwachsener beherrschen solltest
von Oliver Baroni
Schweizer Gerichte, die die Welt nicht versteht
453
Schweizer Gerichte, die die Welt nicht versteht
von Oliver Baroni
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
24 Flugzeug-Menus, die dir garantiert den Appetit verderben
1 / 26
24 Flugzeug-Menus, die dir garantiert den Appetit verderben
Airline: Iberia. Bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Baroni macht Kartoffelstock aus Chips
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Fremde Pflanzen im Garten – Fluch oder Chance?
Neophyten sind Pflanzen, die seit 1492 bei uns eingeführt wurden. Die meisten sind unproblematisch, doch einige werden invasiv, breiten sich stark aus und verdrängen einheimische Arten. Wie sollen wir damit umgehen?
Ich sehe es als unsere Aufgabe, Neophyten in Schach zu halten. Doch auch einheimische Pflanzenarten können überhandnehmen und die Biodiversität gefährden – denken wir nur an die Verwaldung in den Alpen. Fremdländische Pflanzen können die Artenvielfalt erhöhen, da sie neue Farben, Formen und Texturen einbringen, die einen Garten ästhetisch aufwerten. Zudem haben viele Neophyten einen praktischen Nutzen, etwa als Gewürz- oder Obstpflanzen. Doch wie das Brombeer-Beispiel zeigt, können auch diese zu Problempflanzen werden.
Zur Story