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Gerechtigkeit siegt

Für mehr Freude in unseren Herzen: Heute ist wieder Good-News-Tag

Gute News fürs Herz
Es ist Zeit für schöne Nachrichten!Bild: Reddit/watson

Für mehr Freude in unseren Herzen: Heute ist wieder Good-News-Montag!

Ein paar grossartige Wins, damit du gut durch die Woche kommst.
03.08.2026, 06:0203.08.2026, 06:02
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Es gibt schlimme Sachen auf der Welt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns die guten Dinge vor Augen halten. Die neue (Arbeits-) Woche eröffnen wir drum mit jenem guten Stoff, der uns das Internet die vergangenen Wochen ausgespeuzt hat.

Die Furzgrundel ist Österreichs Fisch des Jahres 2026. Bester Name, bester Fisch – zumindest bei unseren Nachbarn.

Fisch des Jahres in Österreich
Bild: instagram

Zum Artikel über die Furzgrundel geht's hier [ORF].

Das ist eine wahnsinnig coole Idee!

Tatöwierer besucht Kinderspital
Bild: reddit

Tätowierer Benjamin Lloyd aus Neuseeland hat aus einem einfachen Social-Media-Beitrag etwas wirklich Sinnvolles gemacht: Er versprach, dass er das Starship Children's Hospital für einen guten Zweck besuchen würde, falls sein Facebook-Beitrag 50 Likes erreichen würde. Der Beitrag erhielt über 400'000 Likes – und er hielt sein Versprechen und verpasste Kindern ein (abwaschbares) Tattoo.

Tätowierer besucht Kinderspital
Bild: reddit

Hier gibts mehr Infos zum Künstler.

Manchmal darf man schüchternen und nervösen Menschen durchaus behilflich sein.

Animiertes GIFGIF abspielen
Gif via reddit

Traurig, aber auch schön ist diese Geschichte:

Gute Bilder, die ans Herz gehen
Bild: instagram

Auf X schrieb die junge Frau: «Letztes Jahr habe ich einen engen Freund verloren, und ich vermisse ihn schrecklich, aber wir tanzen für immer zusammen auf Google Maps.» Der Post ging viral.

Ein Post, der ans Herz geht
Bild: x

Wie cool ist das bitte?

Grosi mit Hobby Lego
Bild: reddit

Auch mit 97 Jahren hat diese Frau nie aufgehört, mit Lego zu bauen

Grosi mit Hobby Lego
Bild: reddit
Grosi mit Hobby Lego
Bild: reddit
Grosi mit Hobby Lego
Bild: reddit

(Hunde und Ferrari – bestes Leben.)

Grosi mit Hobby Lego
Bild: reddit

Dies als Reminder, dass Kühe einfach grossartig sind.

Win mit Kühen: Memes, die ans Herz gehen
Bild: reddit

Das wurde in meiner lokalen Gruppe von einer Frau gepostet, die mit ihrem Hund am Kanal spazieren ging. Ihr Hund entdeckte Kühe, die über die Brücke gingen, und fing an, sie anzubellen … Alle Kühe blieben stehen und schauten [in die Kamera].

Win mit Kühen: Memes, die ans Herz gehen
Bild: reddit
Einfach 19 Bilder und Gifs, die deinen Montag besser und dich zufriedener machen (Wins!)

Ein guter Kinderarzt und sein Team haben die besten Ninja-Tricks zum Impfen auf Lager:

Video: YouTube/Shmyleen

Es gibt sie noch, die freundlichen und vorausschauenden Leute:

Win und Good News
Bild: x

Mein Techniker hinterlässt mir Notizen zu Dingen, die ich wissen sollte, bevor ich das Zimmer eines Patienten betrete. Ich finde, er hat eine Lohnerhöhung verdient

«Das ist seine Frau, NICHT seine Tochter.»

Hunde hassen den Pöstler? Diese Überwachungskamera beweist das Gegenteil:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif via reddit

Stell dir vor, du bist die fleischgewordene Disney-Prinzessin

It got a lil freaky at the end
by u/urban_hawk921 in NatureBeingFunny

Kläffende Chihuahuas sind durchaus zu gebrauchen.

Good News: Chihuaua rettet Leben
Bild: instagram

Die ganze Geschichte gibts hier [Instagram/ZeitimBild].

Wir gehen davon aus, dass er ihr damit eine riesige Freude gemacht hat:

Good News mit guten Menschen fürs Herz
Bild: reddit

Jedes Jahr macht mein Mann an seinem Geburtstag zusammen mit der Grossmutter ein Puzzle. Deshalb hat er ihr heute ein Geschenk mitgebracht.

Good News mit guten Menschen fürs Herz
Bild: reddit

Mehr davon? Immer gerne:

Brauchst du positive News? Hier kommt 19 Mal Balsam für die Seele (Wins!!!)
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