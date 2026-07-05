Das ist nicht KI: Diese Künstlerin verwandelt Steine in täuschend echte Tiere

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Auf den ersten Blick wirken sie wie täuschend echte Miniaturtiere. Erst beim genaueren Hinsehen wird klar: Es handelt sich um bemalte Steine. Die Kunstwerke stammen von der japanischen Künstlerin Akie Nakata, die für ihre aussergewöhnlich realistischen Tierporträts bekannt ist.

Seit neun Jahren verwandelt Akie gewöhnliche Steine mit Hilfe von Farbe in äusserst realistische Tiere, die in die Hand passen. Dafür verwendet sie winzige Pinsel und ausschliesslich Acrylgouache – eine flüssige, matte Acrylfarbe. Das erzählte sie der Online-Kunstplattform My Modern Met.

Ihr kreativer Prozess beginne bereits in dem Moment, in dem sie einen Stein entdecke. Die natürliche Form inspiriere sie dazu, welches Tier daraus entstehen solle.

«Steine haben ihre eigenen Intentionen, und ich betrachte meine Begegnungen mit ihnen als Anstoss, das zu malen, was ich auf ihnen sehe», sagte Akie gegenüber «My Modern Met». Daher nehme sie auch keine Auftragsarbeiten an.

Mit ihrem Talent hat Akie eine riesige Fangemeinde auf Instagram und Facebook angesammelt. Die Steine, die sie zum Verkauf anbietet, sind meist schnell vergriffen.

Für die Künstlerin geht es laut der Kunstplattform vor allem darum, Tiere zum Leben zu erwecken, in der Hoffnung, dass deren zukünftige Besitzerinnen und Besitzer genauso viel Freude daran haben wie sie selbst.

In einer Zeit, in der Bilder und Videos zunehmend mit künstlicher Intelligenz erstellt werden, sind Akies Werke ein Beispiel dafür, was mit Geduld, Fantasie und handwerklichem Können möglich ist – ganz ohne KI. (hkl)