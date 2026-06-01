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Paris: Berühmte Banane der zeitgenössischen Kunst gestohlen

December 5, 2021, Beijing, Hebei, China: Banana taped to the wall at Maurizio Cattelan
Klebt nicht mehr im Centre Pompidou: Maurizio Cattelans Banane Bild: www.imago-images.de

Berühmteste Banane der zeitgenössischen Kunst gestohlen

01.06.2026, 15:3401.06.2026, 15:34

«Comedian» von Maurizio Cattelan ist längst mehr als eine Banane an der Wand mit einem Klebeband darüber: Im Centre Pompidou ist sie nun aus einer Ausstellung gestohlen worden.

Die Einrichtung hat nach eigenen Angaben Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Seit 2019 hat die Frucht schon erstaunliche Eingriffe erlebt: Sie wurde mehrfach verzehrt.

Nach Angaben des Museums bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter am Wochenende das Fehlen der Banane. Inzwischen wurde sie ersetzt. Bereits im Juli 2025 sorgte sie in der Einrichtung für Aufsehen, als ein Besucher die Frucht verzehrte. «Comedian» wird in der bis zum 27. Juni dauernden Ausstellung «Dimanche sans fin» gezeigt.

Es gibt mehrere Exemplare

«Comedian» existiert in mehreren Exemplaren. Die mit Klebeband befestigte Frucht, die den Betrachter dazu anregen soll, seine Sicht auf Kunst und ihren Wert zu hinterfragen, wurde schon von mehreren Menschen verzehrt.

Der erste war der zeitgenössische Künstler David Datuna, der die Banane 2019 auf der Art Basel Miami einfach ablöste und ass, während er rief: «Respekt, Maurizio!» Später nannte er sich «den ersten Künstler, der die Kunst eines anderen Künstlers gegessen hat». 2023 ass ein koreanischer Student die Banane im Leeum Museum of Art in Seoul. Er sagte, er habe Hunger gehabt und das Werk sei doch «zum Essen da».

Im Jahr darauf ass auch der Unternehmer Justin Sun die Banane – nachdem er sie für 5,2 Millionen Dollar gekauft hatte. Er kommentierte scherzhaft: «Sie ist besser als die anderen Bananen». (sda/dpa)

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