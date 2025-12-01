wechselnd bewölkt
Rage Bait ist das Wort des Jahres von Oxford University Press

Einfach UNFASSBAR, was das WORT DES JAHRES von Oxford ist!!!!!!!!!!

Wie jedes Jahr hat Oxford University Press ihr Wort des Jahres gekürt. 2025 machte der Begriff «Rage Bait» das Rennen.

Dabei handelt es sich gemäss Definition um «Online-Inhalte, die bewusst darauf ausgelegt sind, durch Frustration, Provokation oder Beleidigungen Ärger oder Empörung hervorzurufen, und in der Regel gepostet werden, um den Traffic auf einer bestimmten Webseite oder in sozialen Medien zu erhöhen oder die Interaktion mit diesen Inhalten zu steigern». Worunter etwa das Wählen übertrieben provokanter Titel auf Online-Newsportalen laufen könne.

Der aufmerksame Leser oder die aufmerksame Leserin könnte sich zudem fragen: Ist die Wahl von «Rage Bait», also einem Begriff aus zwei Wörtern, als Wort des Jahres nicht ebenfalls eine Form von Rage Bait? Oxford University Press verneint: «Das Oxford-Wort des Jahres kann ein einzelnes Wort oder ein einzelner Ausdruck sein, den unsere Lexikographen als eine einzige Bedeutungseinheit betrachten», so die Begründung.

Wie es in den Ausführungen zum Begriff weiter heisst, wurde «Rage Bait» zum Wort des Jahres gekürt, weil es sich gemäss Oxford University Press in diesem Jahr «weiterentwickelt hat und nun einen tiefergreifenden Wandel in der Art und Weise signalisiert, wie wir über Aufmerksamkeit sprechen – sowohl darüber, wie sie gegeben als auch wie sie gesucht wird –, über Engagement und über Ethik im Internet.» (dab)

