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Chanukka-Barbie sorgt für Diskussionen

Barbie
Die Chanukka-Barbie gehört zur Ugly-Sweater-Kollektion. Bild: creations.mattel.com

Chanukka-Barbie sorgt für Diskussionen

Mattels neuester Coup zeigt die Barbie im Feiertagspullover. Ein anderes Detail sorgt jedoch mehr für Aufsehen.
25.09.2026, 16:0725.09.2026, 16:07

Neben Weihnachtsguetzli und Lebkuchen im Detailhandel gibt es inzwischen auch Festtags-Barbies von Mattel zu kaufen. Zur Kollektion gehört unter anderem eine Chanukka-Barbie, die einen blauen Festtagspullover mit Menora-Aufdruck trägt. Bei Mattel kostet die Puppe 33.90 Franken.

Hanukkah-Barbie
Die Barbie kostet 33.90 Franken.Bild: creations.mattel.com

In den USA wird die Barbie auch bei Walmart verkauft. Der Ansturm war gross, und etliche Exemplare wurden bereits verkauft, heisst es beim Magazin «Rolling Stone».

Die Thematisierung von Chanukka macht durchaus Sinn, da Barbie von der jüdischen Erfinderin Ruth Handler ins Leben gerufen wurde, die Mattel 1945 gemeinsam mit ihrem Mann gründete.

Nase zu gross?

Gemäss einigen Medienberichten soll die Barbie jedoch nicht überall gut ankommen. Einigen soll die etwas grössere Nase der Barbie sauer aufstossen, heisst es etwa bei der «New York Post» oder der «Daily Mail». «Ihre Nase erscheint prominenter», zitiert die «New York Post» einen Reddit-User. Ein anderer meint: «Die Barbie hat besseres verdient».

Ein Blick in die Online-Kommentare zeigt jedoch ein anderes Bild: Die Reaktionen fallen überwiegend positiv aus, die Hanukkah-Barbie kommt bei vielen Nutzerinnen und Nutzern gut an. «Ich bin begeistert, dass Mattel Hanukkah endlich anerkennt», schreibt etwa eine Person. Eine andere kommentiert: «Sie ist süsser als normale Barbies. Wer hat entschieden, dass diese Nase unangenehm gross ist?» Von einem Shitstorm kann angesichts der überwiegend positiven Reaktionen also keine Rede sein.

(kek)

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