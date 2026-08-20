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Diese weissen T-Shirts überzeugen im Test

Weisses tshirt
Weisse T-Shirts findet man wahrscheinlich in jedem Kleiderschrank.Symbolbild: shutterstock

Diese weissen T-Shirts überzeugen im Test

Weisse Baumwoll-T-Shirts gibt es in verschiedenen Preiskategorien. Dass teuer nicht immer besser ist, zeigt ein Test von «K-Tipp».
20.08.2026, 16:0320.08.2026, 16:03

Es ist in praktisch jedem Kleiderschrank zu finden und passt zu fast allem: das weisse T-Shirt. Das zeitlose Basic gibt es in ganz unterschiedlichen Preisklassen von günstig bis hochpreisig. «K-Tipp» hat nun verschiedene Modelle getestet. Das Ergebnis: Eine teure Designermarke ist längst keine Garantie für gute Qualität.

Designermarke enttäuscht

Die Experten von K-Tipp prüften je acht weisse Baumwollshirts für Frauen und Männer. Dafür wurden die Shirts gewaschen, gemessen, gerieben und bestrahlt. Danach zeigte sich: Von 16 T-Shirts waren nur sechs zufriedenstellend oder überzeugend.

Enttäuschend war das 40-Franken-Designershirt für Herren der Marke Calvin Klein. Es kommt im Labortest gar nicht gut weg. Nach zehn Waschgängen bei 40 Grad im Baumwollprogramm war es acht Zentimeter kürzer als davor. Auch bei den drei teuersten Damenshirts von Massimo Dutti, Marc O’Polo und Boss, bei denen sich die Preise zwischen 45 und 70 Franken bewegen, waren die Tests unbefriedigend.

Calvin Klein shirt
Calvin Klein konnte in diesem Test nicht überzeugen.Bild: calvinklein.ch

Neben dem Produkt von Calvin Klein gingen auch die Herrenmodelle von H&M und Manor deutlich ein. Bei den Damenshirts passierte dies vor allem bei den Baumwollshirts von Mango und Massimo Dutti.

Laut den Waschempfehlungen auf den Etiketten der getesteten Produkte sollten die Produkte Waschgänge mit 30 Grad im Wollprogramm beziehungsweise 40 Grad im Baumwollprogramm überstehen. Gemäss den Experten müssten reine Baumwollshirts aber sogar 60 Grad überleben, und dies ohne Probleme, denn im Herstellungsprozess werden üblicherweise ebenfalls höhere Temperaturen verwendet.

Diese Shirts überzeugen

Die gute Nachricht ist: Vier T-Shirts bekamen eine gute Gesamtnote. Bei den Damen­shirts führen die Modelle von Zara und C&A die Liste an. Das Zara-Shirt mit einem Preis von rund 10 Franken war am günstigsten und strapazierfähigsten. Es ging nach dem Waschen nicht ein und bildete keine Knötchen.

zara shirt
Das günstigste Shirt kam am besten weg.Bild: zara.com

Ein bisschen weniger überzeugend, aber immer noch gut, war das Shirt der Marke C&A. Bei den Herren überzeugten die Modelle von Nike und Jack & Jones wobei Jack & Jones mit einem Preis von rund 15 Franken nur einen Drittel des Nike-Modells kostet. Befriedigend war auch das Herrenshirt von Coop Naturaline.

Damenmodelle übertreffen Herrenmodelle

Eine interessante Erkenntnis bietet der Vergleich von Damen- und Herrenshirts. Nach zwanzig Waschgängen sahen bis auf das Nike-Modell alle Männershirts deutlich mitgenommener aus als die vier Damenmodelle von C&A, Mango, Zara und Migros.

Bei der Prüfung, bei der die Modelle mit einer Maschine gerieben wurden, zeigte sich: Die Shirts von Coop, Manor und Migros waren danach vollständig mit Knötchen bedeckt. Heil aus dem Test kamen die Modelle von Nike, Boss und Marc O’Polo. Risse und Löcher bekamen dafür die Shirts von Boss und Marc O’Polo schneller als jene von Zara und Manor.

Laut der Detailhändler hängen die Schäden bei einigen Modellen mit der verwendeten Bio-Baumwolle zusammen oder damit, dass die Shirts nicht im Schongang gewaschen wurden. Einige der Unternehmen wollen ihre Produkte nun intern prüfen.

(kek)

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