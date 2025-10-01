wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Schweiz
Leben

Die besten Haargels für Halt und Styling im Kassensturz-Test

Der Kassensturz hat die besten Haargels ermittelt.
Der Kassensturz hat die besten Haargels ermittelt.watson/srf kassensturz

Kassensturz testet die besten Haargels – es gibt einen klaren Sieger

01.10.2025, 11:1901.10.2025, 11:19

Der Kassensturz hat sich dem Thema Haargel gewidmet. 5 Probanden testeten 12 Produkte auf Faktoren wie Handhabung, Styling, Halt, Rückstände und allergene Duftstoffe.

Ein Produkt schnitt dabei mit der Note «sehr gut» am besten ab, der «Styling Gel Ultra Strong» von Nivea. Zwei weitere Gels («Ultra Glued» von Got2be und «Styling Gel Ultra starker Halt» von L'Oréal) schnitten mit «gut» ab.

Das sind die besten Haargels:

1 / 15
So haben die Haargels abgeschnitten
quelle: kassensturz
Auf Facebook teilenAuf X teilen

6 Haargels bekamen die Note «genügend», drei Produkte gar die Note «ungenügend». Am schlechtesten schnitt der Gel «Power» von Cien mit ab, welches auch das günstigste Produkt in der Testreihe war.

Viele Produkte haben allergene Duftstoffe drin

Ebenfalls wurde untersucht, ob die Produkte allergene Duftstoffe enthielten. Enthielten die Produkte also zu viel Stoffe, die Allergiepotenzial haben, wurde vom Kassensturz eine Note abgezogen.

Und es zeigt sich: Acht von zwölf der getesteten Produkte enthielten allergene Substanzen, keinen Abzug bekamen die zwei besten Gels, der von Nivea und der von Got2be.

Die komplette Auswertung der Haargels gibt es hier. (ome)

Mehr Kassensturz-Tests:

Kassensturz testet die besten Sekundenkleber – nur beim Feuchtigkeits-Test haperts
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die SRF-«Tagesschau»-Moderatoren seit den 60er Jahren:
1 / 26
Die SRF-«Tagesschau»-Moderatoren seit den 60er Jahren:
In den 60er Jahren bei der «Tagesschau»: Erich Gysling. Einen klassischen Anchor wie heute gab es damals noch nicht.
quelle: srf.ch / srf.ch
Auf Facebook teilenAuf X teilen
12 sexistische «Perlen» aus dem SRF-Archiv
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Warum Putin in argen Nöten ist
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
5
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
Meistkommentiert
1
«Genug von Pseudowettbewerb»: Das sagt die Politik zur Einheitskrankenkasse
2
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
3
Hegseth schwört Militärführung auf Krieg ein – Trump hält Lobrede auf USA
4
Und ewig lockt die Einheitskasse
5
Das ZFF stellt KI-Star Tilly Norwood vor – Hollywood ist entsetzt
Meistgeteilt
1
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
2
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
3
Pro-Wolf-Aktivisten stören Wildhüter – Kanton Neuenburg reicht Anzeige ein
4
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
5
So bringst du Lionel Messi zum Lachen …
Schweizer Grenzwächter auf geheimer Mission im Ausland erwischt
Der ranghöchste Beamte einer illegalen Aktion kommt straffrei davon. Aber jetzt wird er wegen Führungsschwäche versetzt.
Februar 2019, St.Margrethen SG: Der Chef des Grenzwachtpostens tippt den Einsatzbefehl zur Aktion «Knobli» in den Computer. Er führt sie bereits zum zweiten Mal durch. Der Deckname hat keine Bedeutung. Das Ziel ist, den professionellen Drogenhandel in der Ostschweiz zu bekämpfen.
Zur Story