«Hässlichste Schuhe überhaupt» – diese Sneaker ernten Spott im Netz

Der «Ugly Shoes»-Trend bekommt ein neues Aushängeschild. Die neuen «Cloud»-Sneaker vom Modehaus Balmain sorgen im Netz für Gesprächsstoff.

Jeder begeht in seinem Leben mal die ein oder andere Modesünde. Doch in den vergangenen Jahren gab es besonders bei Schuhen viele seltsame Fashion-Momente – von Crocs in allen Variationen über die «Big Red Boots», die Anfang des Jahres einen Hype erlebten.

Und wie das Jahr Schuh-technisch anfing, hört es wohl auch auf: Der «Ugly Shoes»-Trend bekommt ein neues Aushängeschild, das in den sozialen Medien heftig diskutiert wird. Es geht um das Sneakermodell «Cloud» der Luxusmarke Balmain. Olivier Rousteing, der Chefdesigner des französischen Modehauses, präsentierte den eigenwilligen Schuh auf seiner Instagram-Seite.

User vergleichen Sneaker mit Schuhen von Homer Simpson

Die Sneaker erinnern ein wenig an eine aufgeblasene Mülltüte – sie bestehen aus glänzendem, schwarzen Material und haben eine Trapez-artige Form. Ihre Besonderheit ist allerdings, dass sie wie aufgepumpt wirken und am Fuss dadurch sehr klobig aussehen. An dem Schuh gibt es auch keinen Schliessmechanismus oder irgendwelche anderen Accessoires. Es scheint, als könnte man einfach hineinschlüpfen.

In den sozialen Medien gehen die Meinungen zu den Sneakern auseinander. Einige Follower von Rousteing nennen sie «fabelhaft» oder finden zumindest, dass sie gemütlich aussehen. Die Mehrzahl der Kommentare ist aber nicht so positiv. Viele machen sich über die Schuhe lustig und ziehen Vergleiche zu den Schuhen von Homer Simpson oder Playmobil-Schuhen.

Werden die Schuhe trotzdem einen Hype auslösen?

Andere User meinen, dass die Sneaker aussehen, als hätten sie eine «allergische Reaktion» gehabt. Auf dem Nachrichtendienst X (vormals Twitter) schreibt eine Nutzerin, dass sie die Schuhe platzen lassen will, wenn sie jemanden mit ihnen sieht. Manche finden harschere Worte und nennen sie «die hässlichsten Schuhe überhaupt», «ein Verbrechen» oder «unkreativ».

Wann die «Cloud»-Sneaker erscheinen sollen, ist noch nicht bekannt. Man kann allerdings davon ausgehen, dass auch diese seltsamen Schuhe wieder einen Hype auslösen werden.

Das Modehaus Balmain wurde 1945 von Pierre Balmain in Paris gegründet und zählt zu den bekanntesten Haute-Couture-Häusern überhaupt. Nach einigen harten Jahren und drohender Insolvenz belebte der Franzose Olivier Rousteing die Marke wieder – auch mithilfe von Streetwear-Einflüssen in seinen Kollektionen. Durch Kooperationen mit Stars wie den Kardashians wurde Balmain auch in den sozialen Medien präsent.