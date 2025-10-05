wolkig, aber kaum Regen12°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Die Oktoberfest-Bilanz: 6,5 Millionen Mass Bier und 764 Tonnen Abfall

6,5 Millionen Mass Bier und 764 Tonnen Abfall: Das ist die Oktoberfest-Bilanz

05.10.2025, 15:4605.10.2025, 15:46

Rund 6,5 Millionen Mass Bier, 764 Tonnen Abfall und 4500 Fundgegenstände: Zum Ende des Oktoberfestes in München hat die Festleitung eine überwiegend positive Bilanz gezogen.

Nach ersten Schätzungen kamen an den insgesamt 16 Tagen etwa 6,5 Millionen Gäste auf die Theresienwiese, wie die Stadt München am Sonntag mitteilte. Das waren etwas weniger als im Vorjahr mit 6,7 Millionen Besuchern, was vor allem auf die Sperrung der Wiesn am Mittwoch zurückzuführen ist.

Ein 57-Jähriger hatte am Mittwoch in einem eskalierten Familienstreit Teile der Stadt und insbesondere das Oktoberfest stundenlang lahmgelegt. Der Tatverdächtige tötete mutmasslich seinen Vater, verletzte Mutter sowie Tochter und beging Suizid. Da er eine Bomdendrohung gegen das Oktoberfest ausgesprochen hatte, blieb das Festgelände mehr als sieben Stunden lang gesperrt.

Die Anziehungskraft der Wiesn sei trotz der rasanten Aufs und Abs ungebrochen, erklärte die Stadt München. Festleitung, Schausteller, Marktkaufleute und Wirte zeigten sich zum Abschluss des Festes zufrieden.

Der Feiertag am 3. Oktober war «der besucherstärkste Tag», trotz einer einstündigen Sperrung wegen drohender Überfüllung, wie Wiesnchef Christian Scharpf erklärte. An einem normalen Wochentag besuchten 200'000 bis 250'000 Gäste das Festgelände. Im Durchschnitt reisten rund 21 Prozent der Besucher aus dem Ausland an, die meisten davon aus den USA, Italien, Grossbritannien, Österreich, Polen, Spanien, Frankreich, Indien und Schweden.

Die grossen Wiesnwirte verzeichneten ein Plus von bis zu sechs Prozent bei den Speisen, ohne Hendl, die kleineren Zelte berichteten von einer Steigerung um bis zu vier Prozent. Beim Bier wurden etwa 6,5 Millionen Mass ausgeschenkt, im Vorjahr waren es sieben Millionen. In 116'000 Fällen verhinderten Ordner einen Krug-Klau.

Bis Sonntag wurden hochgerechnet rund 4500 Fundgegenstände registriert. Das sind 400 beziehungsweise zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Verloren wurden unter anderem 1100 Kleidungsstücke, 800 Portemonnaies, 600 Ausweise, 400 Smartphones, 370 Schlüssel, 280 Brillen oder Sonnenbrillen, 150 Taschen, Rucksäcke und Beutel sowie 40 Hüte und Uhren. Rund 900 Gegenstände konnten noch während der Wiesn wieder ausgehändigt werden.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München entsorgte bis einschliesslich Freitag insgesamt 764 Tonnen Abfall. Das waren rund 12,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Die Polizei sprach von einem normalen Einsatzgeschehen auf der Wiesn. Die Einsatzzahlen lagen demnach im Bereich des Vorjahres. Die Rettungskräfte meldeten insbesondere aufgrund des ersten Hitzewochenendes 28 Prozent mehr Einsätze als während des Oktoberfestes im vergangenen Jahr. (sda/afp)

Mehr zum Oktoberfest in München:

Frauen werden auf der Wiesn belästigt – Münchnerin wütet gegen Vorurteil
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
4
Kaltfront im Anmarsch – doch für nächste Woche gibt es gute Nachrichten
5
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
Meistkommentiert
1
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
2
Der Bund will Tempo 80 auf Hälfte der Schweizer Autobahnen
3
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
4
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
5
SVP laut Umfrage auf über 30 Prozent – nun spricht Blocher vom 3. Sitz im Bundesrat
Meistgeteilt
1
Islamische Länder begrüssen Trump-Plan für Gaza
2
Russland greift Ukraine mit Drohnen und Raketen an ++ Alarmstart der polnischen Luftwaffe
3
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
4
Das ist die gefährlichste Bruchstelle der Nato
5
Inhaftierter Schweizer Palästina-Aktivist tritt in Hungerstreik
Mehr als 300 Festnahmen bei Palästina-Demo in London
Bei einem Protest gegen die Einstufung der Gruppe Palestine Action als Terrororganisation sind in London mehr als 300 Menschen festgenommen worden. Bis zum späten Nachmittag habe es 355 Festnahmen wegen der Unterstützung einer verbotenen Organisation gegeben, teilte die Metropolitan Police auf der Plattform X mit. Die Festnahmen würden weiter andauern.
Zur Story