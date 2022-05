Die Regeln gehen wie folgt Trinken, wenn ...... die Eurovisions-Titelmelodie ertönt.... die Moderatoren einen Witz reissen, der flach fällt.... ein interessant geformtes Keyboard auf der Bühne steht.... ein Song damit endet, dass der Sänger oder die Sängerin in eine Windmaschine hineinbrüllt.... ein Act sich sowas von offensichtlich beim Gay Vote einzuschleimen versucht.... FEUER! Flammen! Und so.... NACKTE HAUT! Und so.... die Requisiten dem Künstler die Show stehlen. (Hamsterrad, Trampolin und Co.)... die Punktevergabe (oder Nicht-Vergabe) zwischen Ländern eindeutig politisch/historisch bedingt ist.... Nachbarländer einander 12 Punkte zuschanzen. (Ja, Osteuropa, du bist gemeint.)... volkstümliche Kostüme zum Zug kommen.... eine Rockband antritt, in der irrigen Meinung, dies sei die perfekte Promo-Plattform für ihre Karriere.... es zu einer technischen Panne während der Punktevergabe kommt. («Brussels? Are you there?»)... jemand FIRE mit DESIRE reimt.Oder HEART mit APART.... ein Land antritt, das nun wirklich nicht zu Europa gehört.Nochmals trinken, wenn du's nicht schaffst, das Land auf der Karte zu identifizieren!... ein Osteuropäer sich in Rap oder Funk oder sonst einer Afroamerikanischen Musikrichtung versucht.... Frankreich etwas macht, das niemanden ausser Frankreich interessiert. (Bonuspunkte für Berets, schwarze Rollkragenpullis,etc.... jemand sich eines Teils seiner Kleider entledigt.... bei der Punktevergabe der Moderator eines Landes das Resultat unnötig hinauszögert.Das Glas leeren, wenn dies in Form eines Witzes, eines Songs oder einer Rap-Einlage passiert!... die Schweizbekommt.Und wenn die Schweizbekommt, erst recht! EXEN!PROST!