YEAH! watson macht wieder den ESC-Live-Ticker!

Am besten guckst du gleich den watson-Eurovisions-Live-Ticker (und kommentierst fleissig mit)! Wir sind beim zweiten Halbfinale (dort ist die Schweiz dabei) am Donnerstag, 20. Mai, ab 21 Uhr und beim Finale am Samstag darauf live mit dabei. Macht alle mit!