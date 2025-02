Mittlerweile ist der Beitrag verschwunden. Was Kanye West damit zu verstehen geben wollte, ist, einmal mehr, mysteriös. Es passt aber gewissermassen dazu, dass er kürzlich bei X verlauten liess: «Ich habe die Herrschaft über meine Frau.»

Erst am Vortag hatte ein Insider berichtet, Bianca Censori sei «verstört» durch die jüngsten antisemitischen Entgleisungen ihres Mannes auf X. Die Zukunft eines Filmprojekts, das durch die beiden Stars finanziert wird, ist ungewiss. Das Model, das die Hauptrolle übernommen hat, möchte angeblich nicht ans Set zurückkehren.

Es wird angenommen, dass Bianca Censori eine Zahlung von 5 Millionen Dollar erhält. Darauf soll sich mündlich verständigt worden sein. Die 30-jährige wohnt laut «Daily Mail» vorerst in ihrem 35 Millionen Dollar teuren Haus in Beverly Park North, Los Angeles.

Am Donnerstag berichtete zunächst die «Daily Mail» vom Ehe-Aus bei dem Skandal-Paar. Eine dem Musiker nahestehende Quelle bestätigte, dass sich die beiden inzwischen getrennt haben und in den nächsten Tagen mit einem Antrag auf Scheidung gerechnet werde.

Unter all dem soll seine Ehefrau Bianca Censori leiden. Jüngst wurde berichtet, sie habe ein Filmprojekt auf Eis gelegt. Nun folgt angeblich sogar die Trennung. Und Kanye West reagiert auf seine Weise.

Was ist bei Kanye West los? Diese Frage stellten sich wohl auch viele seiner Fans in den letzten Tagen wieder vermehrt. Zuletzt wollte der Rapper ein Geschäft mit Hakenkreuz-Shirts machen und bei X fiel er mit einer Tirade auf, die nur ein «soziales Experiment» gewesen sein soll.

