People-News

Kanye West reagiert auf Nackt-Eklat um Partnerin Bianca Censori

Jennifer Ullrich / watson.de

Mehr «Leben»

Kanye West ist immer für einen Skandal gut, das bewies er einmal mehr bei den Grammys am vergangenen Sonntag – wobei im Zentrum des Geschehens genauer gesagt seine Partnerin Bianca Censori stand.

Zu Beginn war die 30-Jährige noch in einen langen schwarzen Pelzmantel gehüllt, bis sie ihn vor allen Kameras fallen liess.

Kanye West und Bianca Censori bei den Grammys. Bild: keystone

Darunter war sie so gut wie nackt, unter einem hautfarbenen Netzkleid trug sie keine Unterwäsche. Zahlreiche Medien zensierten die Aufnahmen in ihrer Berichterstattung.

Bald verliess das Paar die Veranstaltung auch schon wieder. Es gab Gerüchte, sie seien rausgeworfen worden. Nun äussert sich ein Insider, der die Reaktion des Rappers auf den Eklat offenbart.

Kanye West und Bianca Censori: Details zu Auftritt bei den Grammys

West und Censori haben freiwillig entschieden, nicht an der eigentlichen Verleihung teilzunehmen, obwohl der Skandal-Rapper für seinen Song «Carnival» in der Kategorie «Bester Rap-Song» nominiert war, hiess es beim «People»-Magazin. Diese Annahme wird nun bestätigt.

Bei «The Sun» meint eine Quelle: «Er tauchte auf, machte weltweit Schlagzeilen und ging. Niemand sagte ihm, was er tun sollte, und selbst, wenn jemand es getan hätte, hätte er nicht zugehört.» Und weiter: «Ye hatte immer vor, über den roten Teppich zu laufen und dann zu gehen – er würde nie bei den Grammys sitzen bleiben, weil es so langweilig und öde ist.»

Kanye West: Nackt-Outfit ist Kunst

Es ist nicht das erste Mal, dass Kanye West und Bianca Censori gemeinsam für Aufsehen sorgen. 2023 unternahmen sie beispielsweise eine Bootsfahrt in Venedig und Fotos deuteten darauf hin, dass sie ihn in der Öffentlichkeit oral befriedigte.

«Die Leute haben das einen Stunt genannt, aber für Ye ist das seine Kunst», ergänzt der Insider zum vieldiskutierten Auftritt bei den Grammys. Tatsächlich erhielt das Glamour-Paar mit nur einer Szene mehr Aufsehen als so mancher Star, der später auf der Bühne stand.

Es wurde auch spekuliert, Kanye Wests vorzeitiger Abgang bei dem Event könnte mit seiner jahrelangen Fehde mit Taylor Swift zusammenhängen. Die Sängerin war nämlich ebenfalls präsent und verlieh Beyoncé den Preis für das beste Country-Album («Cowboy Carter»).