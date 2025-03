Kanye West und Bianca Censori sorgten für Wirbel bei den Grammys. Bild: keystone

Kanye West: Ex verrät verstörenden Grund für Bianca Censoris Nackt-Auftritte



Bei den diesjährigen Grammys standen besonders Kanye West und seine Ehefrau Bianca Censori im Mittelpunkt. Censori legte einen Skandal-Auftritt hin, sie erschien nämlich so gut wie nackt und trug nur ein transparentes Mesh-Kleid, nachdem sie ihren Pelzmantel ausgezogen hatte. Der Rapper stand daneben und schaute sich das Spektakel an.

Der einst gefeierte Künstler und Modestar sorgt immer wieder für Negativ-Schlagzeilen. Er schockt mit bizarren Aktionen und zahlreichen Entgleisungen. Auch um sein Privatleben gibt es viele Spekulationen.

2022 liess er sich von Kim Kardashian scheiden, die Blitz-Ehe mit der Australierin Bianca Censori wird seitdem besonders kritisch beobachtet. Nun meldete sich eine seiner Ex-Freundinnen zu Kanye West zu Wort.

Amber Rose liefert schockierende Einblicke

Das Model Amber Rose war von 2008 bis 2010 in einer Beziehung mit Kanye West. Dadurch erlangte sie zu der Zeit eine besonders grosse Aufmerksamkeit. Nun berichtete die «Daily Mail», dass sich die 41-Jährige in dem Podcast «Club Shay Shay» zu ihrem Ex äusserte. Anlass dafür war der Nackt-Auftritt von Bianca Censori.

Im Gespräch mit Shannon Sharpe wurde sie gefragt, was sie über den Kleidungsstil von Kanye Wests Ehefrau denkt. Amber Rose gab an: «Kanye zieht sie ganz bestimmt so an. Ja, das Gleiche hat er bei mir und Kim gemacht. So ist er eben.»

Und weiter: «Er möchte, dass andere Männer seine Frau wollen. Darauf steht er, das gefällt ihm. Er mag es, wenn Männer nach seiner Frau sabbern.»

Kanye West soll sich für ein Genie halten

Sie fügte hinzu: «Er will, dass jeder, der einen Raum betritt, weiss, dass seine Freundin oder Frau die Begehrenswerteste ist.» Als Shannon Sharpe Amber Rose darauf hinwies, dass sie sich damals in der Zeit mit Kanye West selbst in einem durchsichtigen Kleid präsentierte, erklärte sie: «Ja, das habe ich. Ich habe geweint.»

Zudem betonte das Model: «Ich war in Italien oder Paris. Ich weiss noch, dass ich geweint und mit ihm gestritten habe. Ich habe gesagt, ich will diesen Scheiss verdammt noch mal nicht anziehen.» Der Rapper soll entgegnet haben: «Du verstehst das nicht, es ist Mode, ich bin ein Genie.» Die «Daily Mail» bat Kanye West um einen Kommentar, dazu gab es aber bisher keine Stellungnahme.