Nicht nur Justin Bieber: Diese Stars lieben die Schweiz

Justin Bieber ist der neuste Star, der zu den Schweiz-Fans gezählt werden kann. Wer sonst noch kaum wieder wegwollte, erfährst du hier.

Wie Justin Bieber machen viele Promis gerne Ferien in der Schweiz. Welche Stars bei ihren Besuchen ganz begeistert waren? Voilà:

Justin Bieber

Begleitet wird der Sänger von seiner Ehefrau Hailey Bieber. Bild: www.imago-images.de

Justin Bieber ist offenbar in der Schweiz. In der Nacht auf Mittwoch postete der 31-Jährige auf Instagram ein Video, in dem zu sehen ist, wie er mit dem Velo über eine Brücke in Genf fährt. Es scheint ihm zu gefallen, denn er sagt: «Das ist verrückt, das ist so schön.» Ob er noch andere Städte in der Schweiz besuchen wird, ist unklar. Im März dieses Jahres gab es Gerüchte, wonach er ein Haus in Europa sucht.

Will Smith

Will Smith war von der Limmatstadt begeistert. Bild: keystone

Im Sommer 2024 postete Schauspieler Will Smith ein Video, wie er an einem frühen Sonntagmorgen durch das menschenleere Zürich spaziert. Er schwärmt darin: «Es ist fantastisch.»

Will Smith spaziert durch Zürich. Video: instagram/will smith

Sein kurzer – und auch erster – Aufenthalt in Zürich war gar nicht geplant. Sein Flugzeug sei nicht geflogen, weswegen der Hollywoodstar sich entschied, alleine durch die Strassen zu schlendern. «Es ist so ruhig», sagt er und erinnert sich an den Film «I Am Legend». In dem futuristischen Film aus dem Jahr 2007 spielte Smith den Virologen Robert Neville, der eine globale Epidemie überlebt, aber dann im menschenleeren New York gegen Zombies kämpfen muss.

Robbie Williams

Robbie Williams liebt den Ort Gstaad. Bild: keystone

Sänger Robbie Williams besuchte die Schweiz schon öfter, genau genommen Gstaad BE und Genf. Dort gefällt es ihm so sehr, dass er sich in Gstaad ein AirBnB-Chalet mietete und mit seiner Familie den Grossteil seiner Ferien dort verbrachte. In Genf besass er eine Villa. Auch seinen 50. Geburtstag feierte er 2024 in Gstaad, schreibt Blick.

Bill und Tom Kaulitz

Bill und Tom Kaulitz feierten ihren 35. Geburtstag in Zürich. Bild: www.imago-images.de

Die Kaulitz-Zwillinge feierten ihren 35. Geburtstag 2024 in Zürich bei Fischer’s Fritz. Natürlich war auch Heidi Klum mit von der Partie. Die Geburtstagsfeier verbanden sie gleich mit zwei Festivalauftritten. In ihrem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» schwärmten die zwei Brüder von ihrer Party und der Schweiz und konnten damit fast nicht mehr aufhören.

«Wir haben zwei Festivals in der Schweiz gespielt und die waren wunderschön», so Bill. Er fügte hinzu: «Ich muss sagen, die Schweizer lieb' ich ja so!» Sie hätten sich beide pudelwohl gefühlt. Tom fügte hinzu: «Ich habe mich in das Land und die Leute verliebt.»

Bill fand zudem, man könne in Zürich einfach wunderschön wohnen. Und auch die Natur sei wunderschön. Tom fügte hinzu: «Die haben ein ganz, ganz süsses, schönes Stück Land abbekommen.»

Madonna

Madonna in Gstaad. Bild: instagram/madonnasteps

Die «Queen of Pop» hat wie Robbie Williams wohl eine besondere Verbindung zu Gstaad. Dort verbringt sie seit 2011 fast jedes Jahr ihren Winter, übrigens im selben Chalet wie Robbie Williams, schreibt «Blick». Auch gegenüber dem Wintersport ist sie nicht abgeneigt. 2017 lernte Madonna in Verbier VS das Skifahren. 2022 feierte sie in Gstaad mit der gesamten Familie Silvester.

Vanessa Hudgens

Die Stars feiern viele Feste in den Schweizer Bergen. «High School Musical»-Star Vanessa Hudgens verbrachte 2019 sogar Weihnachten in Vals GR. Und auch sie hielt das Ganze für ihre Follower eifrig auf Instagram fest. Dazu schrieb sie: «Sorry für die vielen Bergbilder. Ich fand es einfach so verdammt schön.» Den Text garnierte sie mit einem Herzaugen-Emoji.

Chrissy Teigen und John Legend

Der Sänger und das Model reisten 2022 einen Monat durch Europa. Dabei machten Chrissy Teigen und John Legend auch einen Abstecher in die Schweiz nach Genf zum «wunderschönen Genfersee», wie Teigen auf Instagram schrieb. Dass es dem Paar in der Schweiz gefällt, zeigt auch, dass es schon sein zweiter Besuch war. Schon im Juli 2016 verbrachten die beiden einige Zeit im Tessin in Lugano.

Daniela Katzenberger

Aber nicht nur Hollywoodstars sind von der Schweiz begeistert. Auch Promis aus unserem Nachbarland Deutschland möchten am liebsten gar nicht mehr weg. Reality-Urgestein Daniela Katzenberger und ihre Familie kommen regelmässig in die Schweiz, denn sie sind «riesen Schweiz-Fans», wie Katzenberger 2023 in ihrer Instagram-Story erzählte. Zu «Blick» sagte Katzenberger: «Wir lieben die Berge, die gute Luft, das leckere Essen und die Schokolade.» Auch die Bevölkerung und die schöne Natur lobte sie. Die Schweiz sehe «aus wie im Bilderbuch».

Apache 207

Der Rapper Apache 207 besuchte in den vergangenen Tagen Zürich. Er postete danach in seiner Instagram-Story ein Foto aus dem Mandarin Oriental Savoy und schrieb dazu: «Ciao Zürich, bis zum nächsten Tanz!».

Apaches Instagram-Story vom Juli 2025. Bild: instagram/apache

König Charles

König Charles und Königin Camilla: Die Royals fahren gerne in der Schweiz Ski. Bild: keystone

Seit Ende der 1970er kommen die britischen Royals, und vor allem König Charles III., praktisch jedes Jahr zum Skifahren nach Klosters GR. In den 90ern nahm Charles dann auch seine beiden Söhne Harry und William mit.

Charles und Lady Diana 1986 in Klosters. Bild: www.imago-images.de

Dass es dem König in der Schweiz gut gefällt, liess auch Alain Berset vermuten. Dieser konnte Charles nach dessen Krönung sprechen. Gemäss Berset hätte Charles dabei «seine Liebe zur Schweiz» zum Ausdruck gebracht. Berset erzählte weiter: «Ich habe gespürt, dass er von der Gastfreundschaft, die er bei uns immer erfährt, gerührt ist.»

James Blunt

Stars kommen nicht nur in die Schweiz zum Ferien machen, sondern auch, um hier zu wohnen. Ein Beispiel dafür ist Sänger James Blunt. Er besitzt ein Chalet in Verbier VS und verbringt dort so viel Zeit wie möglich, schreibt 20 Minuten. Er bezeichnete Verbier als einen der schönsten Orte der Welt und besass dort einige Zeit sogar ein Restaurant.

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel schätzt die Schweiz. Bild: keystone

Ex-Rennfahrer Sebastian Vettel wohnt schon seit 2010 in der Schweiz und seit einigen Jahren im Klemmental im Kanton Thurgau. «Die Schweiz ist unglaublich schön, ein Paradies», erzählt er in einem Interview. Er brauche die Berge und die Natur. Ausserdem schätzt er die Diskretion der Schweizerinnen und Schweizer.