Video: watson/Elena Maria Müller

People-News

Justin Bieber polarisiert am Coachella mit dieser Show



Mehr «Videos»

Justin Biebers Auftritt am Coachella lockte so viele Fans an wie noch nie. Der 32-Jährige tourte zuletzt 2022 durch die USA. Damals litt er an einer neurologischen Erkrankung, weshalb er seine Welttournee absagen musste. Viele Fans freuten sich deshalb besonders auf die Headline-Show.

Laut Rolling Stone hat Bieber seinen Vertrag selbst verhandelt und soll für zwei Auftritte insgesamt 10 Millionen US-Dollar erhalten. Derweil wird die Show des Popstars online kritisiert. Er habe sich überhaupt keine Mühe gegeben, sagen einige. «Hätte eine Frau so performt, wäre sie komplett auseinandergenommen worden», schreibt ein User auf X.

Ein Teil der Show bestand nämlich darin, dass Bieber YouTube-Videos von seinem Laptop abspielte, so zum Beispiel seinen 2010 erschienenen Song «Baby» oder Fail-Videos, die ihn zeigen, wie er von der Bühne fällt. Popstar Katy Perry witzelte, dass sie froh sei, dass Justin Bieber wenigstens einen Premium-Account habe. Sie wolle keine Werbung sehen. Andere Kommentare sahen so aus:

Wieder andere feiern seinen Auftritt und fanden Bieber sehr authentisch. Er nahm auch Songwünsche aus dem Publikum entgegen und performte sie, während er das Video dazu abspielte. Auch seiner Frau Hailey gab er ein Shout-out.

Auch sonst wurde die Show eher mager gehalten. Grösstenteils stand Bieber alleine auf der Bühne, mit Ausnahme einiger Gastauftritte von The Kid Laroi oder Dijon und ein paar Gitarristen für den Song «Stay», daraufhin verliessen einige die Show. Ausschnitte der Performance siehst du im Video.

Video: watson/Elena Maria Müller

Mehr Videos:

Video: watson/nina bürge

Video: watson/elena maria müller