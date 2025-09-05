wechselnd bewölkt, Regen14°
Justin Bieber veröffentlicht überraschend weiteres Album Swag II

Justin Bieber veröffentlicht überraschend weiteres Album

05.09.2025, 11:1405.09.2025, 11:14
Nur rund zwei Monate nach seinem Überraschungsalbum hat Popstar Justin Bieber wieder eine neue Platte veröffentlicht.

Justin Bieber is seen in Los Angeles, California Featuring: Justin Bieber Where: Los Angeles, California, United States When: 15 Apr 2025 Credit: BauerGriffin/INSTARimages EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR ...
Das Vorgängeralbum «SWAG» veröffentlichte Biber im Juli 2025.Bild: www.imago-images.de

Auf dem Album mit dem Titel «SWAG II» sind 23 neue Lieder zu hören, darunter zum Beispiel «Speed Demon» und «Better Man». Zudem enthält die Platte auch die Songs aus dem Vorgängeralbum «SWAG», das Bieber erst im Juli veröffentlicht hatte.

«SWAG II» ist eine Erweiterung des Vorgängeralbums

Wie schon bei «SWAG» hatte der kanadische Sänger dieses Mal seine neue Musik nur mit einem Tag Vorlauf bei Instagram angekündigt. Dort postete er zahlreiche Fotos von Werbetafeln, die das zartrosa Cover des Albums zeigen. Auch über ein Foto mit seiner Frau, dem Model Hailey Bieber, und ihrem gemeinsamen Sohn Jack Blues, freuten sich viele Fans.

In «SWAG II» gibt Bieber – wie schon im Vorgänger – Einblicke in sein Innenleben und die Beziehung mit seiner Frau, etwa im Lied «Love Song» («Es ist wie Magie, wenn du mich küsst. Ich möchte alles sein, was du von mir erwartest»). Auch der poppige Sound schliesst nahtlos an «SWAG» an.

Album-Release verzögerte sich um Stunden

Eigentlich hätte die Platte laut Bieber schon um Mitternacht (Ortszeit) erscheinen sollen, doch die Veröffentlichung verzögerte sich um einige Stunden. Wie mit einem Live-Ticker hielt er seine Fans auf seinem Instagram-Profil auf dem Laufenden, wann das Album nun kommt. Ein Anhänger schrieb etwa: «Ich werde nicht schlafen, bis dieses Album veröffentlicht ist.» Seit Freitagmorgen mitteleuropäischer Zeit ist es nun abrufbar.

Sein letztes Studioalbum vor dem Doppel-Release in diesem Sommer hatte Bieber im Jahr 2021 mit «Justice» herausgebracht, auf dem Hits wie «Peaches» zu finden sind. Bieber wurde bereits mit 13 Jahren entdeckt, 2008 unter Vertrag genommen und schnell zum internationalen Superstar. (sda/dpa)

