Stalking-Gerüchte und Hass im Internet: Das wird Hailey & Justin Bieber gerade vorgeworfen

Seit Wochen sorgen Hailey und Justin Bieber für Schlagzeilen. Eine 7-teilige Video-Serie kurbelt die Gerüchteküche nun gehörig an – nun hat Hailey Bieber «die Nase voll».

Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche um Justin und Hailey Bieber. Die frisch gebackenen Eltern kämpfen aber mit unterschiedlichen Vorwürfen: Justin Bieber sorgt mit seinem Auftreten für Drogengerüchte und Hailey Bieber wird einmal mehr mit ihrer Vergangenheit als «Stalkerin» konfrontiert.

Hier eine Übersicht zum Gossip, den Beweisen und den Vorwürfen – in drei Akten.

1. Akt: Justin Bieber und die Drogen

Justin Bieber wurde über Nacht vom Strassenmusiker zum grössten Popstar seiner Generation. Mit nur 15 Jahren schaffte der Kanadier den internationalen Durchbruch und versetzte Millionen von Teenagern in Verzückung. Der Ruhm bringt aber bekanntlich auch seine Schattenseiten mit sich und ging auch an dem heute 31-Jährigen nicht spurlos vorbei.

So sieht man den Musiker in den letzten Monaten immer wieder in schütterer Verfassung. Dieses Video zeigt den Kanadier etwa an einem Konzert, an dem er sich kaum aufrichten kann:

Sofort kamen Gerüchte über ein Drogenproblem des Stars auf. In den Kommentaren liest man Statements wie: «Ich erkenne einen Junkie, wenn ich einen sehe» oder «Der Mann braucht Hilfe». Paparazzi-Fotos verstärkten die Sorge um den Musiker zunehmend, da er sich immer wieder im Schlabber-Look und mit tiefen Augenringen auf der Strasse zeigte.

Gegenüber TMZ äusserte sich nun der Sprecher des Popstars und betonte, dass die Gerüchte, dass Bieber harte Drogen nehmen würden «absolut nicht wahr» seien. So sei der Musiker gerade frisch Vater geworden, und würde sich auf die Ehe mit Hailey Bieber konzentrieren, was der Grund für sein Auftreten sei.

Apropos Ehe mit Hailey Bieber:

Akt 2: «Hailey Biebers gefährliche, jahrzehntelange Obsession»

Seit Jahren sorgt die Beziehung zwischen Hailey und Justin Bieber für Aufruhr. Hartnäckig hält sich dabei das Gerücht, dass Hailey Bieber während ihrer Jugend Justin Bieber und seine frühere Freundin Selena Gomez gestalkt hat.

In einem knapp 20-minütigen Video mit dem Namen «Hailey Biebers gefährliche, jahrzehntelange Obsession» fasste der Youtuber «Internet Oddities» die ganzen Vorwürfe gegen Hailey zusammen. Dieses Video geht nun auf TikTok viral und sorgt wieder einmal dafür, dass Hailey Bieber nicht gut wegkommt.

Im Video wurden alle «Beweise» zusammengetragen, die zwar schon seit Jahren bekannt sind, aber erst in ihrer Gesamtheit ein doch unheimliches Bild von Hailey Bieber zeichnen.

Zusammengefasst erzählt das Video von der Ehe von Justin und Hailey Bieber. Diese begann bereits im Jahr 2018 unter keinem guten Stern. So heirateten die beiden nur knapp zwei Monate nachdem sich Justin von seiner langjährigen Freundin Selena Gomez trennte. Die beiden hatten über acht Jahre hinweg eine On-off-Beziehung, und Gomez warf ihrem Ex-Freund emotionalen Missbrauch vor.

Hailey (damals noch Baldwin) schien dies aber nicht zu stören und die beiden heirateten, ohne vorher in einer bestätigten Beziehung gewesen zu sein. Trotzdem verbindet die beiden eine lange Geschichte.

Im obengenannten Dok-Video wird dabei bereits das erste Treffen von Justin Bieber und Hailey Baldwin gezeigt. Das war im Jahr 2009 als Justin seinen ersten Auftritt bei der «Today Show» hatte, nachdem seine Single «One Time» durch die Decke ging. Hailey Baldwin war damals 13 Jahre alt und ein grosser Fan von ihrem heutigen Ehemann. Daraufhin organisierte ihr Vater Stephen Baldwin ein Treffen der beiden. Durch seinen Beruf als Produzent und seinen Bruder Alec Baldwin hatte Stephen enge Beziehungen in der Hollywood-Szene.

Daraufhin wird Hailey Baldwin immer wieder mit Justin Bieber gesichtet – und zwar ohne, dass er davon weiss. So war Hailey als Teenager Teil der Justin-Bieber-Fan-Szene in LA. Immer wieder ist sie damals in Paparazzi-Fotos zu sehen, wie sie im Hintergrund Justin Bieber beobachtet. Diese Auschnitte werden im Video mit düsterer Musik unterlegt, was die Erzählung wie eine «True Crime»-Story wirken lassen.

Bild: screenshot/tiktok/heather.2me

Bild: screenshot/tiktok/heather.2me

Während diese Szenen noch als harmlose Teenie-Schwärmereien abgetan werden könnten, sorgt der nächste Teil der Dokumentation dafür, dass viele Fans stutzig werden.

Im Abschnitt «Hailey kopiert Selena» geht es dann nämlich darum, dass Hailey nicht nur Fan von ihrem heutigen Ehemann, sondern auch von dessen Ex-Freundin Selena Gomez war. Auch dazu gibt es unzählige Tweets, die dies beweisen:

Hailey Baldwin tweetet über Selena Gomez. Bild: X

Doch bei diesen Tweets blieb es nicht. So will YouTuber in seinem Video aufzeigen, dass Hailey nicht nur ein Fan, sondern regelrecht besessen von Selena Gomez war.

Für diese Obsession gibt es aber tatsächlich Beweise, die eine auffällige Verbindung zwischen Selena und Hailey aufzeigen. So kopiert Hailey Selena über Jahre hinweg 1:1.

Hier einige Beispiele:

Selena Gomez bekam von Justin Bieber im Jahr 2014 einen Ring mit einem «J» und einem Kristall geschenkt. Hailey tätowierte sich nach ihrer Vermählung ein «J» mit einem Glitzersymbol auf den Ringfinger. Der Ring und das Tattoo sehen sich zum Verwechseln ähnlich.

Links das Tatto von Hailey, rechts der Ring von Selena Gomez. Bild: Instagram

Selena Gomez gründete 2019 ihre eigene Beauty-Linie «Rare Beauty», nicht einmal ein Jahr später veröffentlicht Hailey Bieber ihre Kosmetik-Reihe «Rhode».

Im Sommer 2020 startete Selena Gomez' Kochshow «Selena + Chef» in der sie Köchinnen und Köche zu sich nachhause einlädt um zu Kochen. Drei Jahre später kam dann Haileys Kochshow «What's In My Kitchen?» mit dem gleichen Konzept.

Weiter zeigen unzählige TikTok-Videos, wie Hailey einige Monate nach Selena die gleichen Outfits trug.

Als wohl auffälligste Verbindung sehen die Fans ihr Tattoo. Am 4. Juni 2016 liess sich Selena Gomez hinter ihrem linken Ohr ein «g» stechen. Wie das Magazin «E!» schrieb, steht der Anfangsbuchstaben für Gomez' kleine Schwester Gracie. Nicht einmal zwei Wochen später tauchte Hailey auf dem roten Teppich mit dem gleichen «g» hinter ihrem Ohr auf. Sie meinte, dass das Tattoo für die verstorbene Tochter Georgia ihres Pastors stehe.

Links das Tattoo von Selena Gomez, recht das von Hailey Bieber. Bild: screenshot/youtube/internetoddities

Der Sprecher im viralen Video und unterdessen auch Tausende von Followerinnen und Follower sehen Hailey Bieber als Stalkerin an. Sie sind überzeugt, dass sie sich mit dem Geld und dem Einfluss ihres Vaters in die Promi-Szene eingekauft hat und so eine Beziehung zu Justin Bieber aufbaute. Als Hailey Bieber daraufhin noch ein Video auf TikTok likte, dass Selena Gomez kritisierte, explodierten die Hassnachrichten gegen die 28-Jährige.

So hat dann auch Hailey Bieber selbst vom Video mitbekommen. Wie «US Weekly» berichtet, möchte die 28-Jährige rechtliche Schritte gegen die Verbreitung solcher Falschinformationen vorgehen. Eine andere Quelle meinte gegenüber «TMZ», dass die Kosmetikunternehmerin «die Nase voll» habe und der Hass, seit sie im August vergangenen Jahres Mami geworden ist, nochmal stark zugenommen hat.

Justin Bieber versuchte zwar seiner Ehefrau beizustehen, das gelang jedoch nur halbwegs. Ende letzte Woche postete der Musiker eine Instagram-Story, in der er schrieb: «Ich glaube wir können Hass nur gehen lassen, wenn wir zugeben, dass er da». Der kryptische Post sorgte aber eher dafür, dass sich die Fans wieder Sorgen um seine Gesundheit machten.

Justin Biebers Instagram-Story vom 16. März 2025. Bild: instagram/justinbieber

Akt 3: Selena Gomez antwortet mit ihrer Musik

Und was ist mit Selena Gomez? Was sagt sie zu dem Ganzen?

Die Musikerin hat sich sehr selten direkt zu ihrem Ex-Freund und seiner Ehefrau geäussert. Sie wurde jedoch immer wieder in das Drama hineingezogen. Bereits 2018 nach der Blitz-Hochzeit von Justin und Hailey war klar, dass Selena Gomez die Trennung schwer verkraftete. Kurz vor der Hochzeit kam sie wegen eines Nervenzusammenbruchs in eine psychiatrische Klinik, wo sie auch erstmals über den emotionalen Missbrauch in ihrer früheren Beziehung sprach.

Ganz ruhig ist aber auch die 32-Jährige nicht und so liess sie ihren Frust immer wieder in ihre Musik fliessen. In ihrem Song «Lose you to Love Me», der knapp ein Jahr nach der Bieber-Hochzeit erschien, machte sie klare Anspielungen auf ihren Ex: «Nach zwei Monaten hast du uns ersetzt, mitten in der Zeit, als es mir schlecht ging». Damit meinte sie unter anderem die Hochzeit zwei Monate nach ihrer Trennung, während sie selbst in dieser Zeit mit der Autoimmunkrankheit Lupus diagnostiziert wurde.

Im Song «Ring» spricht sie zudem davon, dass ein Ex-Freund ihr vor seiner Hochzeit 23 Voice-Messages hinterliess, weil er plötzlich Zweifel bekam. Justin Bieber ist der einzige Ex-Freund von Selena Gomez, der zu dieser Zeit verheiratet war.

Nun hat Selena Gomez am Freitag ihr neues Album «I Said I Love You first» mit ihrem heutigen Verlobten Benny Blanco herausgebracht. Benny ist übrigens ein alter Freund von Justin Bieber, aber dies ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Darin spielt sie ebenfalls in mehreren Songs auf einen Ex-Partner an und schreibt: «Sieh dich an, du bist so peinlich. Wie fühlt es sich an, vergessen zu werden? Ich hoffe, du heilst.»