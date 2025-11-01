Nebel
Medusa ist Heidi Klums Halloween-Kostüm 2025

Tom Kaulitz, left, and Heidi Klum attend Heidi Klum&#039;s 24th annual Halloween party at Hard Rock Hotel New York on Friday, Oct. 31, 2025, in New York. (Photo by CJ Rivera/Invision/AP) Heidi Klum,To ...
Tom als versteinerter Krieger und Heidi als Medusa.Bild: keystone

Da erstarrt Tom zu Stein: Das war Heidi Klums Halloween-Kostüm

01.11.2025, 06:2201.11.2025, 07:12

Heidi Klum (52) hat ihr Versprechen gehalten: Sehr hässlich sollte ihr Kostüm in diesem Jahr sein, kündigte die «Queen of Halloween» an. In der Nacht auf Samstag präsentierte sie sich bei ihrer legendären Party in New York dann als mythisches, monströses – und tatsächlich hässliches – Schlangenwesen Medusa. Ihr Ganzkörperkostüm war ein Kunstwerk: Grün geschuppter Körper, Krokodilschwanz, Krallen, riesige Ohren, Schlangen als Haare – dazu grüne Augen, viel Zahnfleisch und fiese, spitze Reisszähne.

Heidi Klum attends Heidi Klum&#039;s 24th annual Halloween party at Hard Rock Hotel New York on Friday, Oct. 31, 2025, in New York. (Photo by CJ Rivera/Invision/AP) Heidi Klum
Heidis Medusa-Kostüm.Bild: keystone

Begleitet wurde sie von ihrem Mann Tom Kaulitz – der als griechischer Krieger erschien. Auf der Party erschien er in grau – wie versteinert. Denn der griechischen Mythologie zufolge konnte Medusa mit ihrem Blick genau das tun.

Tom Kaulitz, left, and Heidi Klum attend Heidi Klum&#039;s 24th annual Halloween party at Hard Rock Hotel New York on Friday, Oct. 31, 2025, in New York. (Photo by CJ Rivera/Invision/AP) Heidi Klum,To ...
Tom Kaulitz trat als versteinerter Krieger auf.Bild: keystone

Finales Outfit bleibt geheim

Die vierfache Mutter Klum richtet seit dem Jahr 2000 zu Halloween eine grosse Party aus. Nur 2020 und 2021 war ihr mittlerweile traditionelles und legendäres Gruselfest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Das finale Outfit hält sie bis zur Party am 31. Oktober gewöhnlich geheim, doch sie verriet dieses Jahr immerhin schon mal vorab, dass es etwas «sehr hässliches» sein sollte.

Sie bemühe sich jedes Mal darum, etwas Anderes zu machen, sagte sie vor wenigen Tagen. Ihr Kostüm im Jahr zuvor gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz als ausserirdische E.T.-Figuren sei «sehr niedlich» gewesen, sagte Klum. 2023 war sie als überlebensgrosser Pfau im leuchtend blauen Outfit ins Rampenlicht getreten, umgeben von zehn Akrobaten als grün glänzende Pfauenfedern.

Heidi Klums legendärste Halloween-Kostüme

1 / 20
Heidi Klums legendärste Halloween-Kostüme

2024: Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz sind an Halloween 2024 als der Ausserirdische E.T. und seine Frau auf der Party aufgetaucht.
quelle: keystone / evan agostini
Monatelange Arbeit

Die gebürtige Rheinländerin, die in den USA lebt, hatte zuvor bereits auf Instagram Fotos und Videos von ihrer Verwandlung veröffentlicht und verlinkte den Maskenbildner Mike Marino. Der hatte das deutsche Model schon häufiger bis zur Unkenntlichkeit verändert. Für ihre Transformation verbringt sie immer wieder viele Stunden in der Maske und arbeitet lange mit Maskenbauern an den Ganzkörperkostümen. In Deutschland hat Klum seit 2006 mit ihrer Castingshow «Germany's Next Topmodel» (GNTM) auf ProSieben Erfolg. (sda/dpa)

