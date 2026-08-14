Shirin David und Heidi Klum fallen mit subtilen Spitzen gegeneinander auf. Bild: imago

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Nach Klums Stichelei: Shirin David giftelt mit Video und Screenshots zurück

Rapperin Shirin David veröffentlicht in einem Video Screenshots von Anfragen von Heidi Klums Team – die sie ausgeschlagen hat. Kurz zuvor stichelte Klum gegen David im Zusammenhang ihres Erfolgssongs «Gut Genug».

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Liegt da ein handfester Streit in der Luft zwischen zwei der bekanntesten deutschen Promi-Frauen? Es sieht zumindest sehr danach aus: Im Juni kommentierte Heidi Klum unter dem Video des Hype-Songs «Gut genug» von Blumengarten und Shirin David, dass sie nur den Part des männlichen Interpreten gut fände – eine ziemlich deutliche Spitze in Richtung von Shirin David.

Nun könnte der Grund, der Klum zum bissigen Kommentar bewogen hat, zum Vorschein kommen: Mit der Veröffentlichung ihres neuen Summer-Cem-Features «Mo' Money Mo' Haters» teilte Rapperin David nämlich jetzt ein Video mit einigen Screenshots. Darin geht es um Anfragen von Heidi Klums Team zu Auftritten von Shirin David in deren Shows, schreibt Hiphop.de.

Anfragen für GNTM und Heidifest

In dem kurzen Video werden insgesamt vier Anfragen gezeigt. Bei der ersten Anfrage aus dem Dezember 2024 sollte die Rapperin in der 20. Staffel der Castingshow «Germany's Next Topmodel» als Gastjurorin auftreten. Auch bei der zweiten Anfrage geht es um GNTM, jedoch wurde Shirin David fürs Finale angefragt. Neben einem Auftritt sollte sie auf dem Sofa neben Heidi Klum Platz nehmen.

Die zwei letzten Nachrichten drehen sich ums «Heidi Fest» 2025 und 2026, eine Art eigenes Oktoberfest, bei dem Heidi Klum im Mittelpunkt steht. Da die Rapperin schon nicht bei GNTM auftauchte, wird diese höchstwahrscheinlich auch die Einladung zum diesjährigen «Heidi Fest» ausgeschlagen haben. Dafür spricht auch der dazugehörige Rap-Part, wenn die Anfrage im Clip eingeblendet wird:

«RAP-QUEEN, JAHRE AN DER SPITZE/ BIN NICHT EPSTEIN, ABER ALLE WARTEN WEGEN LANGER LISTE»

Auch in den Kommentaren vermuten die User einen Zusammenhang. Jemand kommentiert: «Die Anfragen von Heidi nach ihrem sie-mag-nur-Kitschkrieg-Part auf «Du Bist Gut Genug» ist ja todeslustig». Ein anderer stellt ebenfalls einen Zusammenhang zu einem Rap-Part von Shirin David her: «Heidi fragt zweimal, Shirin sagt dreimal Nein».

Ob Heidi Klums Kommentar zu «Gut genug» und die ausgeschlagenen Anfragen wirklich miteinander zu tun haben, ist nicht bestätigt. Eine zukünftige Zusammenarbeit der beiden scheint zurzeit aber wohl eher abwegig.

(kek)