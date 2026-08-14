sonnig34°
DE | FR
burger
Leben
People-News

Nach Klums Stichelei: Shirin David giftelt mit Video zurück

Teaser Beef Heidi Klum Shirin David
Shirin David und Heidi Klum fallen mit subtilen Spitzen gegeneinander auf.Bild: imago
People-News

Nach Klums Stichelei: Shirin David giftelt mit Video und Screenshots zurück

Rapperin Shirin David veröffentlicht in einem Video Screenshots von Anfragen von Heidi Klums Team – die sie ausgeschlagen hat. Kurz zuvor stichelte Klum gegen David im Zusammenhang ihres Erfolgssongs «Gut Genug».
14.08.2026, 17:1614.08.2026, 17:40

Liegt da ein handfester Streit in der Luft zwischen zwei der bekanntesten deutschen Promi-Frauen? Es sieht zumindest sehr danach aus: Im Juni kommentierte Heidi Klum unter dem Video des Hype-Songs «Gut genug» von Blumengarten und Shirin David, dass sie nur den Part des männlichen Interpreten gut fände – eine ziemlich deutliche Spitze in Richtung von Shirin David.

Nun könnte der Grund, der Klum zum bissigen Kommentar bewogen hat, zum Vorschein kommen: Mit der Veröffentlichung ihres neuen Summer-Cem-Features «Mo' Money Mo' Haters» teilte Rapperin David nämlich jetzt ein Video mit einigen Screenshots. Darin geht es um Anfragen von Heidi Klums Team zu Auftritten von Shirin David in deren Shows, schreibt Hiphop.de.

Anfragen für GNTM und Heidifest

In dem kurzen Video werden insgesamt vier Anfragen gezeigt. Bei der ersten Anfrage aus dem Dezember 2024 sollte die Rapperin in der 20. Staffel der Castingshow «Germany's Next Topmodel» als Gastjurorin auftreten. Auch bei der zweiten Anfrage geht es um GNTM, jedoch wurde Shirin David fürs Finale angefragt. Neben einem Auftritt sollte sie auf dem Sofa neben Heidi Klum Platz nehmen.

Die zwei letzten Nachrichten drehen sich ums «Heidi Fest» 2025 und 2026, eine Art eigenes Oktoberfest, bei dem Heidi Klum im Mittelpunkt steht. Da die Rapperin schon nicht bei GNTM auftauchte, wird diese höchstwahrscheinlich auch die Einladung zum diesjährigen «Heidi Fest» ausgeschlagen haben. Dafür spricht auch der dazugehörige Rap-Part, wenn die Anfrage im Clip eingeblendet wird:

«RAP-QUEEN, JAHRE AN DER SPITZE/ BIN NICHT EPSTEIN, ABER ALLE WARTEN WEGEN LANGER LISTE»

Auch in den Kommentaren vermuten die User einen Zusammenhang. Jemand kommentiert: «Die Anfragen von Heidi nach ihrem sie-mag-nur-Kitschkrieg-Part auf «Du Bist Gut Genug» ist ja todeslustig». Ein anderer stellt ebenfalls einen Zusammenhang zu einem Rap-Part von Shirin David her: «Heidi fragt zweimal, Shirin sagt dreimal Nein».

Ob Heidi Klums Kommentar zu «Gut genug» und die ausgeschlagenen Anfragen wirklich miteinander zu tun haben, ist nicht bestätigt. Eine zukünftige Zusammenarbeit der beiden scheint zurzeit aber wohl eher abwegig.

(kek)

Streit auf dem Zürichsee: Deshalb fällt der Name Klum
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Dinge, die du vermutlich nur auf Festivals siehst
1 / 15
Dinge, die du vermutlich nur auf Festivals siehst
Der Grundgedanke: Je kleiner das Zelt, umso weniger Gewicht musst du auf das Gelände tragen.
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Heidi Klum feiert am Zürichsee
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
«House of the Dragon»: Die besten Memes zum Staffel-3-Finale
Das Finale von «House of the Dragon» Staffel 3 ist da – und im Netz gibt es einiges zu verarbeiten. Die achte und letzte Folge der dritten Staffel hat für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Während die einen das Staffelfinale feiern, fragen sich andere noch immer, was sie da gerade gesehen haben.
Zur Story