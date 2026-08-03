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Ariana Grande kündigt Rückzug aus der Öffentlichkeit an

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Ariana Grande kündigt Rückzug aus der Öffentlichkeit an

Ihr Management kündigt für die Sängerin eine Auszeit von öffentlichen Auftritten an. Ein Londoner Musical-Projekt für 2027 findet ohne sie statt.
03.08.2026, 09:5903.08.2026, 09:59
Anna-Lena Janzen / t-online
Ein Artikel von
t-online

Ariana Grande nimmt sich eine Auszeit. Die Musikerin und Schauspielerin zieht sich aus einem Musical-Projekt in London zurück. Zuletzt hatten Fans wieder heftig über die Gesundheit des Popstars spekuliert.

Ihr Management erklärte nun, die 33-Jährige wolle nach dem Ende ihrer «Eternal Sunshine»-Tournee am 1. September eine «wohlverdiente Pause» von öffentlichen Auftritten einlegen.

FILE - Ariana Grande arrives at the 31st Annual Critics Choice Awards on Sunday, Jan. 4, 2026, at The Barker Hanger in Santa Monica, Calif. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File) Ariana Grande
Ariana Grande nimmt sich eine Auszeit.Bild: keystone

Gegenüber dem Magazin «People» erklärte das Management, Grande wolle aus der «Sichtbarkeit» zurücktreten. Die Sängerin habe wegen ihrer zahlreichen öffentlichen Auftritte unter dem stetigen «prüfenden Blick» der Öffentlichkeit gestanden.

Musical abgesagt

Grande hätte zusammen mit ihrem «Wicked»-Filmpartner Jonathan Bailey für Stephen Sondheims Musical auf der Bühne stehen sollen. Es wäre ihr Debüt am Londoner West End gewesen.

Die Produzenten des Musicals «Sunday in the Park with George» bestätigten am Sonntag im Kurzbotschaftendienst X, dass Grande nicht wie geplant an dem für Sommer 2027 geplanten Projekt am Barbican-Theater im Londoner West End teilnehmen wird.

Spekulationen über Grandes Gesundheit

In den vergangenen Jahren gab es vor allem in den sozialen Medien immer wieder Gerüchte über Grandes Gesundheit. Fans äusserten sich nun unter anderem besorgt, weil die Sängerin in einem Musikvideo für ihr neues Album «Petal» sehr dünn wirke.

Grande hat sich in der Vergangenheit kritisch über sogenanntes Body Shaming geäussert und dies als «wirklich gefährlich» bezeichnet. Es bedeutet, einen Menschen wegen seines Körpers oder Aussehens abzuwerten oder zu kritisieren.

Grande ist nicht nur als Sängerin äusserst erfolgreich, sondern hat als Schauspielerin unter anderem in den Fantasy-Musicalverfilmungen «Wicked» und «Wicked: For Good» mitgewirkt.

Für «Wicked» wurde sie für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Der Erfolg bedeutet aber auch, dass sie ständig im Rampenlicht steht.

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