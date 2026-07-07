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Diese preisgekrönte Schauspielerin nominiert dieses Jahr die Emmys

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Mariska Hargitay: Sie wird die Emmy-Vergabe im September nominieren. Bild: keystone

Sie ist als Emmy-Preisträgerin für ihre langjährige Rolle in der TV-Serie «Law & Order: Special Victims Unit» bekannt: Die US-amerikanische Schauspielerin Mariska Hargitay (62) wird bei der diesjährigen Emmy-Verleihung als Moderatorin auf der Bühne stehen, wie die zuständige Television Academy am Dienstag (Ortszeit) mitteilte.

Die 78. Emmy-Gala, bei der die besten Fernsehshows, Regisseure und Schauspieler der Saison in Los Angeles ausgezeichnet werden, soll am 14. September beim Sender NBC ausgestrahlt werden. Die Preisverleiher wollen die Nominierungen an diesem Mittwoch bekanntgeben.

Die Emmys werden seit 1949 vergeben. Im vorigen Jahr stand der Comedian Nate Bergatze als Gastgeber auf der Bühne. Die Hollywood-Satire «The Studio» (AppleTV+) war mit 13 Preisen der grosse Gewinner. Mit der Komikerin und Schauspielerin Jane Lynch (65) gab zuletzt im Jahr 2011 eine Frau als Moderatorin der Fernsehpreisverleihung den Ton an, wie das Branchenportal «Deadline.com» berichtete.

Preisgekrönte Schauspielerin

Seit 1999 spielt Hargitay in der Krimiserie «Law & Order: Special Victims Unit» mit. Die Rolle als Ermittlerin Olivia Benson brachte ihr unter anderem einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin und 2006 eine Emmy-Trophäe ein. Hargitay ist die Tochter von Hollywood-Legende Jayne Mansfield, die mit 34 Jahren bei einem Autounfall starb, als ihre Tochter drei Jahre alt war. Kürzlich drehte Hargitay den Dokumentarfilm «My Mom Jayne» über das Leben ihrer Mutter. (sda/dpa)