wechselnd bewölkt28°
DE | FR
burger
Leben
People-News

Emmy-Verleihung 2026: Diese Schauspielerin moderiert dieses Jahr die Show

People-News

Diese preisgekrönte Schauspielerin nominiert dieses Jahr die Emmys

07.07.2026, 21:2707.07.2026, 21:27
FILE -Mariska Hargitay appears at the NBCUniversal Emmy Luncheon in Beverly Hill, Calif., on April 22, 2026. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) Mariska Hargitay
Mariska Hargitay: Sie wird die Emmy-Vergabe im September nominieren.Bild: keystone

Sie ist als Emmy-Preisträgerin für ihre langjährige Rolle in der TV-Serie «Law & Order: Special Victims Unit» bekannt: Die US-amerikanische Schauspielerin Mariska Hargitay (62) wird bei der diesjährigen Emmy-Verleihung als Moderatorin auf der Bühne stehen, wie die zuständige Television Academy am Dienstag (Ortszeit) mitteilte.

Die 78. Emmy-Gala, bei der die besten Fernsehshows, Regisseure und Schauspieler der Saison in Los Angeles ausgezeichnet werden, soll am 14. September beim Sender NBC ausgestrahlt werden. Die Preisverleiher wollen die Nominierungen an diesem Mittwoch bekanntgeben.

Die Emmys werden seit 1949 vergeben. Im vorigen Jahr stand der Comedian Nate Bergatze als Gastgeber auf der Bühne. Die Hollywood-Satire «The Studio» (AppleTV+) war mit 13 Preisen der grosse Gewinner. Mit der Komikerin und Schauspielerin Jane Lynch (65) gab zuletzt im Jahr 2011 eine Frau als Moderatorin der Fernsehpreisverleihung den Ton an, wie das Branchenportal «Deadline.com» berichtete.

Preisgekrönte Schauspielerin

Seit 1999 spielt Hargitay in der Krimiserie «Law & Order: Special Victims Unit» mit. Die Rolle als Ermittlerin Olivia Benson brachte ihr unter anderem einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin und 2006 eine Emmy-Trophäe ein. Hargitay ist die Tochter von Hollywood-Legende Jayne Mansfield, die mit 34 Jahren bei einem Autounfall starb, als ihre Tochter drei Jahre alt war. Kürzlich drehte Hargitay den Dokumentarfilm «My Mom Jayne» über das Leben ihrer Mutter. (sda/dpa)

Mehr People-News:

People-News
Die «schönsten Zwillinge der Welt» werden 16 Jahre alt – so sehen sie heute aus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die ersten Bilder für die neue Harry-Potter-Serie sind da
1 / 13
Die ersten Bilder für die neue Harry-Potter-Serie sind da
quelle: hbo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Social Media warnt vor dieser Zara-Hose
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Kostenlos parken: In England dürfen Autos direkt auf den Strand
Wie wäre es wohl, mit Kind und Kegel im Auto bis direkt ans Meer zu fahren. In Sommerset (England) gibt es dieses Erlebnis gratis.
Mit dem Auto direkt an den Strand fahren und kostenlos parken? Was an den meisten europäischen Küsten längst verboten ist, wird in einem Badeort in England jetzt ausdrücklich erlaubt. Der Somerset Council hat die Parkgebühren an den Stränden von Brean und Berrow am Bristolkanal bis Oktober ausgesetzt. Die Massnahme soll nach der Schliessung eines grossen Ferienparks mehr Urlauber anlocken und der angeschlagenen Wirtschaft vor Ort helfen.
Zur Story