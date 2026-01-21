Nebel-6°
DE | FR
burger
Leben
People-News

Wetten, dass: Nächste Ausgabe wird von Kaulitz Brüdern moderiert

People-News

Kaulitz-Brüder moderieren nächste «Wetten, dass..?» Ausgabe

21.01.2026, 08:0321.01.2026, 08:06

Die Musiker und Podcaster Bill und Tom Kaulitz moderieren die nächste Ausgabe von «Wetten, dass..?» im ZDF. Wie der Sender im ZDF-«Morgenmagazin» bestätigte, kehrt die beliebte Show zurück - und «das mit den Kaulitz-Brüdern», sagte Pinar Tanrikolu im Rahmen der Nachrichtensendung «heute express» im Frühprogramm. Weitere Details wie ein Sendetermin wurden zunächst nicht genannt.

Bill Kaulitz und Tom Kaulitz im Finale der 13. Staffel der Castingshow The Voice of Germany 2023 im Studio H Berlin Adlershof. Berlin, 08.12.2023 *** Bill Kaulitz and Tom Kaulitz in the final of the 1 ...
Die beiden Brüder haben auch bereits einen gemeinsamen Podcast.Bild: www.imago-images.de

Zuvor hatten die Magdeburger Zwillinge in der neuesten Folge ihres Podcasts «Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood» bereits der Gerüchteküche ein Ende bereitet: «Wir werden »Wetten, dass..?« zurückbringen» sagte Tom. Es geht dabei allerdings nur um eine Ausgabe des Fernseh-Dauerbrenners, die Ende des Jahres ausgestrahlt werden soll, wie die 36 Jahre alten Brüder deutlich machten. Sie bezeichneten die ihnen angetragene Aufgabe als Traum und Riesenehre, zu der man nicht nein sagen könne.

Ausgezeichnet mit Deutschem Fernsehpreis

Mit der Verpflichtung der Kaulitz-Brüder könnte das ZDF vor allem jüngere Zielgruppen stärker ansprechen. Intendant Norbert Himmler hatte mehrfach betont, das Publikum des Senders verjüngen zu wollen. Bill und Tom Kaulitz, die 2005 mit ihrer Band Tokio Hotel und dem Hit «Durch den Monsun» den Durchbruch schafften, erreichen mit ihrem Podcast sowie der Netflix-Realityshow «Kaulitz & Kaulitz» ein breites, vor allem junges Publikum. Die Serie wurde jüngst mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Tom and Bill Kaulitz on the set of Kaulitz &amp; Kaulitz, Courtesy of Netflix 2024
Die Zwillinge wurden mit ihrer Band «Tokio Hotel» und dem Hit «Durch den Monsun» bekannt. Bild: Netflix

Die 1981 gestartete Show «Wetten, dass..?» zählt zu den Klassikern des ZDF. Nach der Einstellung 2014 kehrte das Format 2021 mit Thomas Gottschalk zurück, der auch 2022 und 2023 eine jährliche Ausgabe moderierte. Für die Kaulitz-Brüder wäre es der erste Auftritt als Moderatoren der traditionsreichen Samstagabendshow. (sda/dpa)

Mehr People-News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die «Sexiest Men Alive» der vergangenen Jahre
1 / 33
Das sind die «Sexiest Men Alive» der vergangenen Jahre

2024: John Krasinski, bekannt aus «The Office», gewinnt den People-Award 2024.
quelle: keystone / evan agostini
Auf Facebook teilenAuf X teilen
American Crime Story: The People vs. O. J. Simpson
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Das sind unsere besten WG-Erinnerungen – welche sind deine?
Von den ersten Küchenexperimenten bis zum Scherbenhaufen, der zusammenschweisste: Das sind unsere besten WG-Erinnerungen.
Zur Story