Vokuhila-Variante wird bei Männer immer beliebter

epa12707240 Australian actor and cast member Jacob Elordi arrives for the UK Premiere of &#039;Wuthering Heights&#039; at Odeon Luxe Leicester Square in London, Britain, 05 February 2026. EPA/TOLGA AK ...
Schauspieler Jacob Elordi trägt die Trendfrisur.Bild: Keystone

Das hat Salat mit dieser Frisur zu tun 🥬

Ob auf dem Eisfeld oder dem roten Teppich: Die Vokuhila-Variante schmückt derzeit die Köpfe zahlreicher junger Männer.
28.02.2026, 15:1228.02.2026, 15:12

Nach der Brokkoli-Frisur kommt nun der nächste Gemüse-inspirierte Trend: Lettuce Hair. Dabei handelt es sich um eine abgeschwächte Variante des Vokuhilas, bei der die Längenunterschiede zwischen Nacken, Seiten und Deckhaar deutlich subtiler ausfallen. Das Deckhaar ist dabei oft gewellt. Die Haare am Nacken sollen an Salat erinnern, schreibt der «Guardian».

Ein Träger der Trendfrisur ist Schauspieler Jacob Elordi, der derzeit auf Pressetour für seinen Film «Sturmhöhe» unterwegs ist. Ein weiterer prominenter Fan des Schnitts ist Connor Storrie, bekannt aus der Erfolgsserie «Heated Rivalry». Mit seinen Locken bringt er optimale Voraussetzungen für den Look mit.

Connor Storrie arrives at the 83rd Golden Globes on Sunday, Jan. 11, 2026, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Connor Storrie
Connor Storrie spielt in «Heated Rivalry» einen Eishockeyspieler.Bild: Keystone

Passenderweise spielte Connor Storrie in der Serie einen Eishockeyspieler – eine Sportart, in der der Vokuhila weit verbreitet ist. Nach seinem Höhepunkt in den 70er- und 80er-Jahren hielten Eishockeyspieler lange an der Frisur fest und passten sie lediglich an, woraus die heutigen, eher salatähnlichen Varianten entstanden.

Manche Träger der Frisur lassen sich sogar Dauerwellen verpassen, um einen gleichmässig lockigen Look zu erzielen, während andere ihre Haare aufhellen, um den Effekt zu verstärken.

(kek)

