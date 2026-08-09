Ganz Föhn fies – Trump wird online für seine Frisur getrollt
Eigentlich ist Trump ja selbst ein grosser Nutzer von KI-generiertem Content und Deepfakes. Er nutzt die Technologien einerseits, um sich selbst im Netz cool darzustellen, mal als
Jesus Doktor, mal als Superheld, mal als Soldat. Und andererseits setzt er sie auch gerne dazu ein, um seine politischen Gegner zu verunglimpfen. Hakeem Jeffries, den Oppositionsführer im Repräsentantenhaus, etwa. Schon mehrfach hat Trump Videos gepostet, in denen Jeffries als Mexikaner samt Schnurrbart, Sombrero und Mariachi-Band dargestellt wird.
Nun wird Trump aber selbst Opfer dieser Technologie. Auf der Plattform X finden sich aktuell unzählige Videos, die Trump mit voluminösen und lächerlich aussehenden Frisuren zeigen. Wir haben dir hier einige der Clips zusammengeschnitten:
Ausgelöst wurde das Meme vermutlich durch einen Kommentar des US-Journalisten Aaron Rupar. Dieser ist bekannt für seine bisweilen auch humoristische Kritik am US-Präsidenten. Nach fast jedem Auftritt Trumps postet und kommentiert Rupar dessen auffälligste Statements auf der Plattform X.
So auch nach einer Rede des Präsidenten am 5. August in Nevada. Rupar postete einen kurzen Clip davon und schrieb dazu: «Trägt Trump eine Perücke oder was zur Hölle geht hier vor sich?»
is Trump rocking a wig, or what the hell is going on here? pic.twitter.com/3opMA5Ngzg— Aaron Rupar (@atrupar) August 5, 2026
Mit dieser Frage hat er nicht nur eine Diskussion unter seinem eigenen Post, sondern vermutlich auch das virale neue Meme rund um Trumps Frisuren angestossen. (lzo)
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