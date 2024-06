In keiner Story in der Schweiz wirst du mehr Ärsche sehen als hier!

Rückmeldungen, Inputs, Feedbacks und Komplimente sind in der Kommentarspalte herzlichst willkommen. Tobt euch aus!

Diese sexy Kartoffelärsche sind alles, was du heute brauchst

Jedenfalls bist du heute genau in so eine Story geraten. Neben Listicles von Hamster-Füdlis und Hummel-Füdlis hatten wir auch schon Kartoffel-Füdlis. Wer jetzt aber denkt, damit wären wir bereits ausgeschossen, der täuscht sich, und zwar gewaltig. Wir haben noch mehr!

Wer schon länger bei watson ist, weiss, dass wir neben fundierten Recherchen und seriöser Berichterstattung, gerne auch mal Storys machen, die so eher untypisch sind für ein Newsportal. Aber wir auf der Redaktion sind uns da mindestens genauso einige, wie unsere Community: Genau das macht watson aus.

Emma Stone ist eigentlich Emily – Weisst du, wie diese Schauspieler in echt heissen?

Dass Schauspielerinnen und Schauspieler nicht ihre richtigen Namen für ihre Karriere benutzen, ist bekannt. Aber weisst du, wie diese Stars wirklich heissen? Hier kannst du dein Wissen testen.

Kürzlich hat Emma Stone bekannt gegeben, dass sie eigentlich nicht mehr mit ihrem Künstlernamen angesprochen werden möchte. In einem Interview erzählt sie, dass ihr eigentlicher Name Emily Stone ist und sie sich freuen würde, wenn sie von Fans auch so angesprochen werde. Für Emma hat sie sich damals entschieden, weil es bereits eine andere Schauspielerin gibt, die Emily Stone heisst. Diese Entscheidung bereut sie nun.