14 Memes, die alle verstehen, die manchmal hangry sind

So was könnte durchaus (ein zweites Mal) passieren:

Was die Freundin sagt: Ich habe Hunger. Was sie meint: Du hast noch genau 17 Minuten, bevor ich mich in eine komplett andere Person verwandle.

Moser mit Diamond-League-Sieg in Marrakesch +++ Ehammer bricht Mehrkampf in Götzis ab

«Kassensturz» liess die beste Milchschoggi der Schweiz küren – das ist die grosse Siegerin

Fast nichts ist schweizerischer als Milchschokolade. Der «Kassensturz» hat Expertinnen und Experten deshalb die beste Milchschoggi des Landes küren lassen – mit überraschendem Resultat.

Wir sind in der Schweiz wahrlich gesegnet: In keinem anderen Land ist die Auswahl an Schokolade wohl so gross wie in der Schweiz. Die Königin aller Tafelschokoladen ist und bleibt aber die klassische Milchschoggi – keine ist beliebter. Aber welche ist eigentlich die beste?