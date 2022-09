bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Der Freund meiner Schwester glaubt an alle (!) Verschwörungstheorien»

Frage von UserIn «xxx»:

Liebe watson-Community

Ich habe ein wohl eher spezielles Anliegen und weiss nicht, wie ich damit umgehen soll. Es geht um den Verlobten meiner Schwester, welcher ein Verschwörungsgläubiger erster Güteklasse ist. Damit ist das komplette Programm gemeint (QAnon, Chem-Trails, Klimalüge, Coronaschwindel, eine übergeordnete Elite, Flat Earth, etc.).

Ich gebe zu, wir hatten das Heu noch nie auf der gleichen Bühne und werden es wohl auch nie haben. Bis zum letzten Weihnachtsfest dachte ich, dass er ein einfacher Impfgegner sei, dass er aber in einer total fiktiven Welt lebt, wurde mir erst bei vertieften Gesprächen bewusst.

Normalerweise lässt mich die Schwurblerszene total kalt, ich kann sogar etwas darüber lachen oder weinen, je nachdem. Man liest teilweise in den Medien von genannten Personen, sie sind weit weg. Nun dringt ein Mensch mit einer solch abstrusen Weltanschauung gezwungenermassen in mein Privatleben ein.

Wer ebenfalls schon direkten Kontakt mit ähnlich denkenden Menschen hatte, der weiss, dass es praktisch unmöglich ist, eine faktenbasierte Diskussion über fast alles zu führen, denn alle von mir genannten (wissenschaftlichen!) Fakten, egal zu welchem Thema, sind fake, die Wissenschaft gekauft, etc. Die leben so in ihrer eigenen Blase, da hast du keine Chance, durchzudringen. Dass die von ihm genannten Fakten ihren Ursprung bei Telegram und Co. haben, versteht sich von selbst.

Versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen andere Meinungen, aber wenn es mehr auf Fiktion als auf Fakten basiert, wird es für mich sehr schwierig, darauf einzugehen, jegliche Diskussionsgrundlage ist entzogen.

Selbstverständlich habe ich grosse Bedenken, dass auch meine Schwester in naher Zukunft in die gleichen Extremen abdriftet, wie er es bereits ist. Den Kontakt abbrechen mag wohl die einfachste und effektivste Lösung sein, jedoch würde das wahrscheinlich auch bedeuten, dass der Kontakt zu meiner Schwester ebenfalls abbrechen würde. Dies möchte ich, wenn möglich, vermeiden.

Nun, liebe Community, wie geht ihr mit solchen Situationen um? Habt ihr in eurem privaten Umfeld schon Erfahrungen sammeln können? Was kann ich tun, damit zukünftige Diskussionen nicht ausarten? Ich nehme jede Hilfestellung dankend an.

Danke euch!

