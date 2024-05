Weisse Zwerge und Rote Riesen

Weisse Zwerge sind sehr kompakte und alte Sterne, die ihren gesamten «Brennstoff» verbraucht haben und deshalb auch als Überreste von Sternen bezeichnet werden. Sie leuchten trotz ihrer relativ hohen Oberflächentemperatur nur schwach – weil sie eben so klein sind. Ihre weisse Farbe haben sie aufgrund ihrer hohen Temperatur. Weisse Zwerge können dasselbe Gewicht wie andere Sterne (wie z.B. unsere Sonne) haben, obwohl sie nur ein bis zweimal so gross sind wie unsere Erde. Der Grund ist, dass sie eine extrem hohe Dichte aufweisen.



Auch Rote Riesen sind älter als unsere Sonne, aber jünger als Weisse Zwerge. Zudem sind sie viel grösser als unsere Sonne und haben daher eine hohe Leuchtkraft. Sogar von blossem Auge können wir ihr rötlich scheinendes Licht erkennen. Im Vergleich zu jüngeren Sternen ist auch bei Roten Riesen das Wasserstoffbrennen (also die Kernfusion von Protonen zu Helium im Inneren von Sternen) in ihrem Innern wegen Mangels an Nachschub erloschen.