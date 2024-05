Hunde sind aber nicht die einzigen Tiere, die bei Noem die Mordlust wecken. In ihrem Buch erzählt die Politikerin, dass sie eine männliche Ziege besass, die «böse und gemein» war. Sie sei nicht kastriert gewesen und roch «ekelhaft, moschusartig, ranzig». Schliesslich habe sie die Ziege auf dieselbe Weise getötet wie Hündin «Cricket» - sie erschoss sie in einer Kiesgrube.

Ganz nach dem Motto ihres Buches «No Going Back» (deutsch: Kein Weg zurück), doppelte Noem am Sonntag nach. Diesmal hat sie es auf den Hund des Präsidenten abgesehen. «Commander» wurde im Herbst aus dem Weissen Haus verbannt, weil er bis dahin rund zwei Dutzend Agenten des US-Geheimdienstes gebissen hatte. Geht es nach Noem, sollte er deshalb getötet werden. «Wie viele Menschen müssen angegriffen und gefährlich verletzt werden, bevor man eine Entscheidung über einen Hund trifft?», fragte sie in der Sendung.

Haustiere sind wohl eines der wenigen Themen, bei dem sich Republikaner und Demokraten heutzutage noch einig sind. In einer Umfrage gab ein Drittel von ihnen gar an, den eigenen Hund mehr zu lieben als den Partner oder die Partnerin. Kristi Noem, eine der möglichen Vize-Kandidatinnen von Donald Trump, sieht das offenbar anders.

Vor rund einer Woche machten Ausschnitte aus dem Buch von Kristi Noem die Runde. In denen erzählt die republikanische Gouverneurin von South Dakota, dass sie ihre 14 Monate alte Hündin erschossen hat. Am Sonntag wünschte sie einem weiteren Hund den Tod: Joe Bidens «Commander».

Schauspieler Bernard Hill ist tot

Der britische Schauspieler Bernard Hill ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Sein Agent Lou Coulson bestätigte die Meldung der BBC. Hill erlangte in Grossbritannien in der Serie «Boys from the Blackstuff» Bekanntheit. Danach war er auch in diversen Blockbustern zu sehen – etwa als als Kapitän Edward Smith in Titanic und König Théoden im zweiten und dritten Teil der «Herr der Ringe»-Trilogie. (dab)