Ist verfügbar: Urs Fischer. Bild: keystone

Fischer, Favre, noch ein Schweizer – die Liste der 23 möglichen Trainer von Bayern München

Mehr «Sport»

Die Trainersuche bei Bayern München wird immer absurder. Nach lauter Absagen der Kronfavoriten läuft die Suche an der Säbener Strasse weiter auf Hochtouren. Die «Bild» hilft den Bayern nun mit einer nicht weniger als 23 Namen umfassenden Trainerliste.

Meistermacher Xabi Alonso will lieber bei Bayer Leverkusen bleiben. Julian Nagelsmann hat seinen Vertrag als deutscher Bundestrainer verlängert. Ralf Rangnick bleibt lieber Nationaltrainer in Österreich. Die Wunschkandidaten haben den Bayern alle einen Korb gegeben.

Wer soll also Thomas Tuchel beerben? Obwohl er noch die Chance hat, die Champions League zu gewinnen, muss er Ende Saison gehen. Die «Bild» hat eine Liste mit 23 teilweilse absurden Vorschlägen veröffentlicht, die nun angeblich in Frage kommen. Darauf finden sich auch drei Schweizer Trainer: Urs Fischer, Lucien Favre und Fabian Hürzeler.

Lucien Favre hat in Dortmund schon einmal bei einem Bundesliga-Topklub gearbeitet. Bild: EPA

Fischer führte Union Berlin von der 2. Bundesliga bis in die Champions League, ehe es im vergangenen Herbst zur Trennung kam. Favre kennt die Bundesliga aus seiner Zeit bei Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Hürzeler steht kurz vor dem Aufstieg mit dem FC St.Pauli.

Wen die «Bild» sich alles bei Bayern München vorstellen kann:

José Mourinho 🇵🇹

Zinédine Zidane 🇫🇷

Rafael Benitez 🇪🇸

Antonio Conte 🇮🇹

Raúl 🇪🇸

Joachim Löw 🇩🇪

Niko Kovac 🇭🇷

Felix Magath 🇩🇪

Louis van Gaal 🇳🇱

Hansi Flick 🇩🇪

Lothar Matthäus 🇩🇪

Bruno Labbadia 🇩🇪

Mark van Bommel 🇳🇱

Christian Streich 🇩🇪

Urs Fischer 🇨🇭

Lucien Favre 🇨🇭

Peter Neururer 🇩🇪

Mirko Slomka 🇩🇪

Florian Kohfeldt 🇩🇪

Thomas Reis 🇩🇪

Fabian Hürzeler 🇨🇭

Thomas Müller mit Hermann Gerland 🇩🇪

Noch steht Thomas Tuchel an der Seitenlinie von Bayern München. Am Mittwoch steht das Rückspiel des Champions-League-Halbfinals an, auswärts gegen Real Madrid versucht der deutsche Rekordmeister, nach dem 2:2 im Hinspiel ins Endspiel vorzustossen. (ram)