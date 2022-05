Video: watson

Längste Glasbrücke der Welt – der «Weisse Drache» ist eröffnet

Vietnam hat einen neuen Touristenmagneten: die «Bach Long» Brücke. Die Brücke soll den Tourismus im Land wiederbeleben – und bald im Guinness-Buch erscheinen.

«Bach Long» (zu Deutsch: «Weisser Drache») heisst die neue Glasbrücke von Vietnam, die bereits als Rekordhalterin der «längsten Brücke der Welt» angemeldet wurde.

Die Brücke misst 632 Meter – und könnte schon bald zum Touristenmagneten werden. Denn: Allein an den ersten drei Einweihungstagen hatte sie Berichten zufolge rund 15'000 Besucher angelockt. 500 Menschen können die Brücke gleichzeitig überqueren.

Angst, dass sie dabei einbricht, muss man keine haben: Sie besteht aus drei Schichten von je 40 Millimeter dickem Glas. Die Brücke besticht aber nicht nur durch seinen durchsichtigen Boden, wodurch man mit einem Adrenalin-Kick auf den Abgrund blicken kann, sondern auch mit der Aussicht in den Dschungel.

Glasbrücke durchquert den Dschungel

Der «Bach Long» durchquert nämlich einen dichten Dschungel. «Wenn Besucher auf der Brücke stehen, können sie die Majestät der nordwestlichen Berge und Wälder bewundern, die Natur voller Sonnenschein und Wind spüren, die in der magischen Luft schweben», sagte der Betreiber der Brücke gegenüber den Medien.

Länger als Chinas Glasbrücke

Der «Weisse Drache» ist nichts für Menschen mit Höhenangst: In einer Höhe von 150 Metern über einem Tal verbindet die Brücke zwei Berge. Ihre Länge von 632 Meter soll ein neuer Weltrekord sein. Damit dies auch offiziell wird, haben die Tourismusbehörden bereits ein Dossier eingereicht, damit die Brücke in das Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen wird.

Vertreter des Guinnessbuch der Rekorde planen laut «Al Jazeera» offenbar, die Brücke diesen Monat zu besuchen, um deren Länge zu verifizieren. Bislang hält der Rekord eine 526 Meter lange Glasbrücke in der chinesischen Provinz Guangdong, die vor zwei Jahren eröffnet wurde.

Die Bach-Long-Brücke wurde am Freitag eröffnet. Sie steht im Moc Chau Distrikt in der Provinz Son La, etwa 200 Kilometer von Hanoi entfernt. Die Region im nördlichen Hochland, in der die Brücke steht, ist sehr beliebt bei Touristen.

Tourismus wiederbeleben

Mit der Eröffnung der Brücke erhofft man sich, die Tourismusbranche wiederzubeleben. Vietnam hat seine Grenzen erst Ende März wieder für Touristen aus aller Welt eröffnet. Das Tourismusdepartement schätzt, dass die Pandemie durch den Wegfall von Touristen dem Land alleine in den ersten drei Monaten rund vier Milliarden Dollar an Einnahmen kostete. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt je nach Wochentag umgerechnet zwischen 19 und 28 Franken, Kinder unter einem Meter Körpergrösse dürfen die Brücke gratis überqueren. (lak)