Polizeirapport

Drei Männer versuchten in Zuger Juweliergeschäft einzubrechen

Drei Männer haben am frühen Donnerstagmorgen versucht in ein Juweliergeschäft an der Neugasse in der Stadt Zug einzubrechen. Die Kantonspolizei Schwyz konnte die mutmasslichen Täter wenig später in Schindellegi anhalten und festnehmen.

Die Männer schlugen mit einem Vorschlaghammer mehrmals gegen eine Fensterscheibe des Juweliergeschäfts, wie die Zuger Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilt. Der Versuch, die Scheibe einzuschlagen, misslang jedoch, und die Täter flüchteten ohne Diebesgut.

Nach der Festnahme übergab die Kantonspolizei Schwyz die drei Rumänen im Alter zwischen 30 und 36 der Zuger Polizei. Sie befinden sich aktuell in Haft. (sda/lyn)