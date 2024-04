Polizeirapport

Zwei Teenies flüchten im Maserati und bauen Unfall auf Zürcher Hardbrücke

Zwei junge Männer im Alter von 19 und 16 Jahren sind am Dienstagmorgen mit einem Maserati in Zürich vor der Polizei geflüchtet. Am Ende der Hardbrücke krachte der Lenker in ein anderes Auto und fuhr eine Velofahrerin an. Sie blieb unverletzt.

Kurz nach 8 Uhr wollte eine Patrouille der Stadtpolizei einen Maserati am Bucheggplatz kontrollieren, wie die Polizei mitteilte.

Als dessen Lenker die Polizisten bemerkte, beschleunigte er sofort und raste davon. Obwohl die Polizei mit Blaulicht und Horn hinter dem Auto her war, fuhr es weiter über die Hardbrücke.

Beim Ende der Brücke krachte der flüchtende Lenker schliesslich in ein anderes Auto und fuhr eine am Lichtsignal wartende Velofahrerin an, die aber unverletzt blieb.

Fahrer und Beifahrer flüchteten anschliessend zu Fuss weiter, worauf die Polizei die beiden am Hardplatz festnehmen konnte. Die Schweizer im Alter von 19 und 16 Jahren wurden der Staatsanwaltschaft respektive der Jugendanwaltschaft übergeben. (sda)